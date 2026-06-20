Adiós a los celulares pequeños: así son los Android favoritos de 2026

Si eres de los que todavía busca un celular compacto, las opciones son cada vez más escasas. Los datos más recientes de AnTuTu muestran que los usuarios Android están apostando por dispositivos más grandes, con más memoria y almacenamiento, mientras las configuraciones que antes eran consideradas premium se convierten poco a poco en el estándar del mercado.

El informe, elaborado con información recopilada durante el primer trimestre de 2026 en mercados internacionales, ofrece una fotografía de cómo están evolucionando los smartphones Android y qué características están ganando terreno entre los consumidores.

Uno de los cambios más evidentes está en el tamaño de la pantalla. Los dispositivos con paneles superiores a las 6,7 pulgadas ya representan casi la mitad de los teléfonos analizados. Si se suman los equipos con pantallas entre 6,5 y 6,7 pulgadas, la cifra supera el 80 %.

La tendencia confirma algo que se viene observando desde hace varios años: los fabricantes están concentrando su oferta en dispositivos de gran formato. Mientras tanto, los celulares con pantallas inferiores a 6,2 pulgadas se han convertido en una categoría minoritaria.

El fin de los celulares compactos

La desaparición gradual de los teléfonos pequeños no es el único cambio que refleja el estudio. También se está produciendo una transformación silenciosa en el hardware que utilizan millones de personas todos los días.

La memoria RAM es uno de los mejores ejemplos. Durante años, 8 GB fueron suficientes para la mayoría de los usuarios, pero ahora las configuraciones de 12 GB se acercan rápidamente a convertirse en las más comunes.

El almacenamiento sigue una ruta similar. Los modelos con 256 GB continúan liderando el mercado, pero las versiones de 512 GB muestran un crecimiento constante. Al mismo tiempo, los dispositivos con 128 GB empiezan a perder protagonismo.

Detrás de este comportamiento hay una realidad sencilla: los teléfonos almacenan cada vez más contenido. Fotografías de alta resolución, videos en 4K, videojuegos más exigentes y aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial están aumentando la necesidad de contar con más espacio disponible.

La experiencia visual también está cambiando. Más de la mitad de los usuarios ya utiliza pantallas con una tasa de refresco de 120 Hz, una característica que hasta hace poco estaba reservada para dispositivos de gama alta.

Android 16 toma el control

El dato más llamativo del informe no está relacionado con el hardware, sino con el software.

Android 16 pasó de representar poco más de una cuarta parte de los dispositivos analizados a convertirse en la versión predominante del sistema operativo en apenas un trimestre. Hoy ya está presente en más de la mitad de los teléfonos incluidos en la muestra.

La velocidad de adopción sugiere que los fabricantes están acelerando los ciclos de actualización y que los usuarios muestran una mayor disposición a instalar las nuevas versiones tan pronto están disponibles.

En el apartado de procesadores tampoco hubo sorpresas. Qualcomm mantiene el liderazgo global, seguido por MediaTek, mientras Samsung conserva una participación más reducida con sus chips Exynos.

Más allá de las cifras, el informe deja una conclusión clara: el Android promedio de 2026 es muy diferente al de hace apenas unos años. Tiene una pantalla grande, más memoria, más almacenamiento y ejecuta la versión más reciente del sistema operativo. Lo que antes era exclusivo de unos pocos modelos premium ahora está llegando a millones de usuarios alrededor del mundo.