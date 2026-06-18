Google Earth lanza un simulador de vuelo: así puedes recorrer el mundo gratis

Google comenzó a probar un simulador de vuelo integrado en Google Earth para la web que permite sobrevolar cualquier parte del planeta sin instalar programas adicionales. La herramienta, que aún está en fase experimental, convierte el navegador en una cabina básica para explorar ciudades, montañas y otros paisajes utilizando únicamente el teclado.

La novedad llega como una función de prueba, por lo que todavía puede presentar errores y cambios antes de su lanzamiento definitivo. Aun así, representa una nueva forma de interactuar con los mapas tridimensionales de Google Earth más allá de la navegación tradicional.

¿Cómo funciona el simulador de vuelo de Google Earth?

Para acceder debes abrir Google Earth desde el navegador, ingresar a la opción Explorar la Tierra y seleccionar Simulador de vuelo dentro del menú Herramientas.

Al iniciar, la aplicación muestra un mapa base simplificado. Si prefieres una experiencia más cercana a un vuelo real sobre el planeta, puedes cambiar la visualización al modo Satélite, donde aparecen imágenes fotorrealistas y edificios en tres dimensiones.

El control de la aeronave se realiza con el teclado. Las flechas permiten ascender, descender y realizar giros, mientras que las teclas Página Arriba y Página Abajo controlan la aceleración y la reducción del empuje.

También puedes activar los controles mediante el mouse con un clic dentro de la simulación para alternar entre ambos métodos de navegación.

Google aclara que la física del vuelo ha sido simplificada. El objetivo no es ofrecer un simulador profesional ni una herramienta de entrenamiento para pilotos, sino una experiencia de exploración que permita descubrir cualquier lugar del mundo desde una perspectiva diferente.

¿Qué debes saber antes de despegar?

La función depende de la carga dinámica del contenido de Google Earth. Mientras vuelas, la plataforma descarga edificios en 3D e imágenes de alta resolución conforme avanzas. Esto significa que una conexión lenta o una velocidad de vuelo muy elevada pueden provocar retrasos temporales en la carga del terreno.

Si la aeronave impacta contra el suelo, la simulación se detiene automáticamente y aparece la opción “¡Te estrellaste! Reiniciar”, que devuelve el avión a una ubicación segura para continuar el recorrido.

Google también advierte algunas limitaciones conocidas. En regiones situadas por debajo del nivel del mar pueden presentarse parpadeos o errores visuales cuando vuelas muy cerca del terreno. Además, varios atajos de teclado habituales de Google Earth permanecen deshabilitados durante el vuelo para evitar conflictos con los controles de la aeronave.

Aunque se trata de una versión experimental, el simulador abre una nueva forma de explorar el planeta desde el navegador. Para quienes disfrutan recorrer ciudades, montañas o paisajes sin salir de casa, la función ofrece una experiencia más inmersiva y demuestra que Google Earth sigue incorporando herramientas para ir más allá del mapa tradicional.