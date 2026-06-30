Así detectó un satélite de la NASA miles de edificios dañados tras el terremoto de Venezuela

El terremoto que sacudió el centro-norte de Venezuela el pasado 24 de junio continúa dejando nuevos datos sobre el alcance de la tragedia. Una evaluación experimental realizada con imágenes del satélite Sentinel-1 estima que alrededor de 58.870 edificios presentan indicios de haber resultado dañados o destruidos, una cifra obtenida apenas días después del sismo gracias al análisis de radar desde el espacio.

El estudio corresponde a una primera estimación rápida y todavía no sustituye las inspecciones realizadas sobre el terreno. Sin embargo, ofrece una visión amplia de las zonas que podrían haber sufrido mayores afectaciones y permite orientar las labores de respuesta mientras continúan las verificaciones.

La evaluación se elaboró a partir de dos pasadas del satélite realizadas el 24 y el 25 de junio de 2026. Posteriormente, esas imágenes fueron comparadas con 65 adquisiciones obtenidas durante el año anterior para identificar cambios repentinos en la superficie provocados por el terremoto.

¿Cómo un satélite puede detectar edificios posiblemente dañados?

A diferencia de una fotografía convencional, Sentinel-1 utiliza radar, una tecnología capaz de observar la superficie incluso con nubosidad o durante la noche.

El análisis mide la llamada “coherencia” del radar, que refleja qué tan estable permanece un terreno entre dos observaciones. Cuando esa estabilidad desaparece de forma brusca después de un terremoto, el sistema interpreta que pudo producirse un cambio importante, compatible con daños en construcciones.

Para clasificar un edificio como posiblemente afectado, al menos la mitad de su superficie debe coincidir con la zona donde el radar detectó esa pérdida de coherencia. Además, el modelo fue ajustado utilizando la información sísmica del ShakeMap del USGS para reducir las falsas alarmas en regiones donde el movimiento del suelo fue leve.

Cada edificio del mapa incorpora una probabilidad de daño, una etiqueta de clasificación y el porcentaje de su superficie cubierto por la señal detectada por el radar, lo que facilita priorizar futuras inspecciones.

¿Por qué este mapa no equivale a un censo definitivo?

Aunque el resultado permite dimensionar rápidamente la emergencia, sus autores advierten que debe interpretarse con cautela.

La evaluación cubrió aproximadamente el 75 % del terreno seco dentro del área analizada. Algunas zonas quedaron fuera porque las trayectorias del satélite no se superpusieron completamente o correspondían a cuerpos de agua y regiones con poca infraestructura.

También existen limitaciones técnicas. La resolución utilizada fue de 30 metros, por lo que edificaciones muy pequeñas o construcciones ubicadas muy cerca unas de otras pueden no distinguirse individualmente.

Los responsables del análisis insisten en que esta herramienta identifica cambios superficiales compatibles con daños, pero no confirma el estado estructural de cada inmueble. El producto todavía no ha sido validado con inspecciones de campo ni comparado con imágenes ópticas de alta resolución, por lo que funciona como un indicador preliminar para apoyar la gestión de la emergencia y orientar las labores de evaluación en las zonas más afectadas por el terremoto.