El Vivo X300 Ultra se filtró antes de tiempo. Un informante compartió en Weibo imágenes del dispositivo desde varios ángulos y una foto de la pantalla del teléfono donde se muestran sus características técnicas. Es la primera vez que aparece en fotografías reales fuera de los canales oficiales de la marca.

Vivo lo presenta como un “teléfono con cámara V profesional”, una filosofía de diseño que pone la fotografía por encima de cualquier otra función. Las primeras imágenes oficiales confirmaron un acabado en color “Film Green” que mezcla la estética clásica de la fotografía con el diseño moderno de un smartphone. La variante beige filtrada en Weibo sigue esa misma línea.

Las tomas muestran laterales planos con bordes ligeramente curvados, pantalla plana con biseles delgados y uniformes, y un gran módulo de cámara trasera circular con el sello de Zeiss. El panel trasero tiene un acabado bitono con patrones decorativos, en línea con el avance oficial que Vivo había mostrado anteriormente en color verde.

Marco metálico, USB-C en la parte inferior, rejilla del altavoz y bandeja SIM. Un diseño que no sorprende pero que transmite solidez.

Según la filtración, el dispositivo contaría con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y los chips de imagen duales VS1 y V3+ de Vivo.

La batería sube a 6.600 mAh, 600 mAh más que en el X200 Ultra. Para quienes llegaban al final del día con el predecesor justo, ese incremento es una mejora concreta y perceptible. No es un cambio cosmético, es el tipo de ajuste que se nota desde el primer día de uso.

¿Qué cámara trae el Vivo X300 Ultra? Todo lo que revelan las filtraciones

La lente principal sería un sensor Sony LYT-901 de 200 megapíxeles con focal de 35 mm, un ángulo cómodo para el día a día. El teleobjetivo periscópico llevaría un Samsung HPB de 200 megapíxeles a 85 mm con certificación Zeiss APO, pensado para quien exige nitidez óptica real, no procesada.

El X300 Ultra sería compatible con accesorios teleconvertidores externos. El sistema “Cannon 400” está diseñado para fotografía a distancias extremas con una focal de 400 mm, mientras que el modo “Lipstick 200” ofrece una experiencia de zoom más ligera y portátil. Dos opciones para quienes quieren ir más allá de lo que ofrece el hardware integrado.

Se suma una cámara ultra gran angular Sony LYT-828 de 50 megapíxeles, un sensor multiespectral y una cámara frontal de 50 megapíxeles con enfoque automático. En video, el equipo admitiría grabación 4K a 120 fps con formato Log de 10 bits en varias distancias focales, grabación Dolby Vision y video cinematográfico a cámara lenta. Un sistema pensado para quienes usan el teléfono como herramienta de producción audiovisual.

Todavía quedan preguntas sin respuesta

El X300 Ultra llegaría en cuatro versiones: 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 512 GB y 16 GB + 1 TB, ideal para quienes trabajan con archivos pesados.

Precios y disponibilidad fuera de China siguen sin anunciarse. También se rumorea comunicación satelital en los modelos más avanzados, aunque Vivo no lo ha confirmado. Lo que sí está confirmado es que el 30 de marzo Vivo sube al escenario y estas incógnitas deberían despejarse de una vez.

Imágenes: Filtración vía Weibo / Editadas con IA / ChatGPT