El Vivo X300 Pro vs X200 Pro es una comparativa entre dos generaciones muy cercanas; el X300 Pro llega al mercado con el mismo tamaño de pantalla, la misma resolución y un sistema de cámaras traseras prácticamente idéntico. Las diferencias dramáticas no aparecen a primera vista, hay que ir a los detalles para entender qué cambió y qué no.

Lo que sí cambia es sustancial en varios frentes, el procesador salta del Dimensity 9400 al 9500, el Bluetooth sube a la versión 6.0, el sistema operativo debuta en Android 16 y la protección frente al agua y al polvo mantiene certificación IP68 añadiendo también resistencia IP69 en algunos mercados. Son avances incrementales que acumulados configuran un salto de generación real.

También hay mejoras internas menos visibles, el almacenamiento pasa de UFS 4.0 a UFS 4.1 y la memoria LPDDR5X evoluciona a LPDDR5X Ultra, lo que contribuye a mejorar la velocidad general del sistema y la gestión de tareas pesadas.

El X300 Pro es más rápido y los números lo confirman

El Dimensity 9500 no es solo una actualización de nombre. En Geekbench 6 multinúcleo el X300 Pro anota 12.189 puntos frente a los 8.969 del X200 Pro, una diferencia del 36%. En AnTuTu la brecha es más modesta pero consistente, 3.015.900 vs 2.880.558. Para quienes demandan el máximo rendimiento, el salto es real y perceptible.

En benchmarks gráficos la historia es incompleta porque el X300 Pro aún no tiene datos publicados en las pruebas 3DMark. El X200 Pro suma 6.240 puntos en Wild Life Extreme. Hasta que aparezcan las cifras del nuevo modelo, ese flanco queda abierto para los jugadores más exigentes.

Cámaras Vivo X300 Pro vs X200 Pro: misma trasera, mejor frontal

Ambos teléfonos montan un triple sistema de cámaras compuesto por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo periscópico de 200 MP con zoom óptico. El sistema mantiene estabilización óptica y grabación de vídeo en 8K a 30 fps. En términos prácticos, las diferencias en fotografía trasera son mínimas y probablemente imperceptibles en el uso cotidiano.

El X300 Pro incorpora además un flash trasero con zoom adaptativo dentro de su sistema fotográfico. La diferencia más evidente aparece en la cámara frontal. El nuevo modelo integra un sensor de 50 MP frente a los 32 MP del X200 Pro, una mejora clara para videollamadas, fotografía selfie y creación de contenido.

Batería, conectividad y pequeños cambios en la experiencia diaria

En batería las cifras cambian ligeramente. El X200 Pro integra una batería de 6.000 mAh, mientras que el X300 Pro utiliza una batería de 5.440 mAh en su versión internacional. A pesar de esta diferencia, el nuevo modelo mejora la carga inalámbrica, que pasa de 30 W a 40 W.

Ambos teléfonos mantienen carga rápida por cable de hasta 90 W. La inclusión del cargador en la caja puede variar dependiendo del mercado.

El X300 Pro también llega con Android 16, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 y soporte ampliado para conectividad avanzada. En diseño las dimensiones siguen siendo muy similares, con pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, resolución de 2800 × 1260 y tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz.

El X200 Pro mantiene compatibilidad con códecs Bluetooth de alta calidad como LDAC en algunas configuraciones, un detalle apreciado por quienes priorizan audio inalámbrico de mayor fidelidad.

Vivo X300 Pro vs X200 Pro: cuál elegir

Si se observa la hoja técnica, el X300 Pro mejora varios aspectos clave: procesador más potente, memoria más rápida, almacenamiento más moderno, cámara frontal superior y conectividad más avanzada. Son mejoras que refinan la experiencia general, aunque el diseño, la pantalla y el sistema fotográfico trasero se mantienen muy similares.

La pregunta real es si esa diferencia justifica el precio. El X200 Pro se encuentra hoy desde 999 € (aprox. $1.151 USD) en Amazon, mientras que el X300 Pro parte desde 1.249 € (aprox. $1.439 USD). Una brecha de 250 € en el mercado real, unos $288 USD, que cada comprador debe sopesar frente a las mejoras concretas que ofrece el modelo nuevo.

Para quienes ya poseen un X200 Pro en buen estado, el salto no resulta imprescindible. Para quienes evalúan ambos modelos desde cero y cuentan con el presupuesto necesario, el X300 Pro representa la versión más completa y actual dentro de la línea flagship de Vivo.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT