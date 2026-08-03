Nequi será Compañía de Financiamiento: así funcionarán los retiros y las transferencias desde el 1 de septiembre

A partir del 1 de septiembre de 2026, Nequi empezará a operar como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento. El anuncio ha generado dudas entre los usuarios sobre si deberán hacer trámites, cambiar la aplicación o si habrá modificaciones en los retiros y las transferencias. Estas son las respuestas a las preguntas más frecuentes.

¿Qué cambiará en Nequi desde el 1 de septiembre?

Nequi dejará de operar bajo su esquema actual y comenzará a funcionar como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, una nueva empresa del Grupo Cibest (antes Grupo Bancolombia). El cambio es institucional y jurídico, pero la compañía asegura que no modifica la forma en que los usuarios utilizan la plataforma.

¿Tengo que abrir otra cuenta o crear un nuevo usuario?

No. Los usuarios no deberán abrir una nueva cuenta ni realizar ningún trámite para seguir utilizando Nequi. La empresa indicó que las personas únicamente recibirán información sobre el cambio.

¿Debo actualizar la aplicación?

No. La aplicación seguirá siendo la misma y continuará funcionando normalmente.

¿Podré seguir retirando dinero en los cajeros?

Sí. Los retiros continuarán siendo gratuitos en los cajeros y corresponsales Bancolombia, igual que hasta ahora.

¿Cambiarán las transferencias o los demás servicios?

No. Seguirán disponibles, sin costo, los servicios para:

Enviar dinero a Bancolombia.

Enviar dinero a otros bancos.

Recibir dinero.

Hacer recargas por PSE.

Retirar efectivo.

Gestionar el crédito desde la aplicación.

Utilizar los canales de atención habituales.

¿Dónde podré retirar mi dinero?

En los mismos puntos habilitados actualmente: cajeros automáticos y corresponsales Bancolombia, sin ningún costo adicional.

¿Qué impacto tendrá este cambio para los usuarios?

En la práctica, Nequi afirma que la experiencia será la misma. La diferencia es que comenzará a operar como una Compañía de Financiamiento vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y los recursos de los usuarios contarán con la cobertura del seguro de depósitos de Fogafín.

¿La plata seguirá siendo segura?

Sí. La entidad indicó que, al iniciar operaciones como Compañía de Financiamiento, estará vigilada por la Superintendencia Financiera y el dinero de los usuarios tendrá el respaldo del seguro de depósitos de Fogafín.

¿Nequi me llamará para confirmar mis datos?

No. La compañía advirtió que nunca solicitará información financiera o personal por llamadas, terceros o enlaces externos relacionados con este proceso.

¿Cómo sabré si una comunicación sí es oficial?

Las notificaciones llegarán únicamente por la app de Nequi y desde sus canales oficiales, incluido su correo electrónico oficial. Si recibe un mensaje sospechoso, la recomendación es verificar directamente desde la aplicación, el sitio web oficial o la línea de atención.

¿Qué debo hacer para el cambio?

Nada. Nequi indicó que los usuarios no tienen que realizar ninguna gestión. El proceso será automático y las comunicaciones tendrán un carácter únicamente informativo.

¿Dónde resolver otras dudas?

La compañía habilitó un espacio de preguntas frecuentes sobre el inicio de operaciones como Compañía de Financiamiento y mantendrá disponibles los mismos canales de atención, incluido el botón de ayuda en la aplicación y la línea 300 600 0100.