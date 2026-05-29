Una ingeniera de Google fue acusada por fiscales estadounidenses de utilizar información confidencial de la compañía para obtener más de 1,2 millones de dólares apostando en Polymarket, un caso que vuelve a poner bajo la lupa el uso de datos internos dentro de plataformas de mercados predictivos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló a Michele Spagnuolo, desarrolladora con más de 12 años dentro de Google, de aprovechar información empresarial reservada para realizar operaciones vinculadas con tendencias de búsqueda que todavía no eran públicas.

Según la acusación, la empleada utilizó el perfil “AlphaRaccoon” para participar en apuestas relacionadas con el “Año en Búsqueda 2025”, el informe anual con el que Google revela cuáles fueron las búsquedas que marcaron el año.

La apuesta estaba en los datos que aún no eran públicos

La investigación sostiene que Spagnuolo accedió a información interna sobre búsquedas de celebridades y usó esos datos para tomar posiciones dentro de Polymarket antes de la publicación oficial de los resultados.

Las autoridades afirman que la ingeniera movió más de 2,7 millones de dólares en operaciones relacionadas con estos mercados predictivos y obtuvo beneficios superiores a 1,2 millones de dólares.

Para los fiscales, el problema no radica únicamente en las ganancias obtenidas, sino en haber usado información reservada de una empresa tecnológica para competir con ventaja frente a otros usuarios.

Google confirmó que la trabajadora utilizó material interno de marketing disponible para empleados, pero sostuvo que aprovechar ese acceso para realizar apuestas incumple las políticas corporativas.

La compañía también informó que suspendió temporalmente a la empleada mientras coopera con las autoridades que adelantan la investigación.

¿Qué revela este caso sobre Polymarket y los mercados predictivos?

Plataformas como Polymarket funcionan permitiendo que usuarios compren posiciones sobre eventos futuros, desde elecciones hasta resultados económicos o tendencias culturales. Quienes aciertan obtienen ganancias dependiendo del comportamiento del mercado.

Estos servicios han ganado popularidad porque mezclan apuestas, análisis de datos y criptomonedas. Pero también abren preguntas regulatorias cuando algunos participantes pueden acceder a información privilegiada.

La propia Polymarket aseguró haber trabajado con fiscales federales y reguladores estadounidenses durante la investigación. La empresa sostuvo que la trazabilidad de blockchain facilita identificar actividades sospechosas porque las operaciones dejan registros públicos.

Este no es un episodio aislado. En meses recientes, autoridades estadounidenses también investigaron otros casos relacionados con apuestas basadas en conocimiento reservado.

Ahora, el proceso contra la ingeniera de Google podría convertirse en un precedente sobre cómo las leyes de uso de información privilegiada se aplican dentro de plataformas digitales donde las apuestas y los datos cada vez están más conectados.