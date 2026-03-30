El Vivo X300 Ultra llega de forma oficial y marca un cambio en la estrategia de Vivo. Por primera vez, la línea X Ultra confirma su expansión a mercados internacionales, dejando de estar limitada a China, donde había permanecido hasta ahora.

Todo lo que cambia en el sistema de cámaras

Fotografía: sensores de mayor resolución y versatilidad

La cámara principal, equivalente a 35 mm, integra un sensor Sony Lytia 901 de 200 MP con un tamaño de 1/1,12 pulgadas. Frente a los 50 MP y 1/1,28 pulgadas del modelo anterior, el salto es notable y captura más detalle, además de ofrecer mayor margen para recortar imágenes sin perder calidad. El sistema ha sido desarrollado en colaboración con ZEISS.

El teleobjetivo periscópico de 85 mm mantiene los 200 MP y estrena el sensor Samsung ISOCELL HP0. El enfoque automático ahora es hasta dos veces más rápido, facilitando la captura de sujetos en movimiento. También incorpora estabilización óptica tipo gimbal de 3° para reducir la vibración al usar el zoom, cuenta con certificación CIPA 7.0, un estándar que mide la eficacia de la estabilización, y alcanza un zoom digital de hasta 100 aumentos.

Por su parte, la cámara ultra gran angular cubre un campo de visión de 123,4°, ideal para capturar escenas amplias como paisajes o fotos grupales, y cuenta con un sensor de 50 MP.

Video y accesorios: más control y alcance

En video, el dispositivo puede grabar en 8K y es compatible con formato Log, un perfil que conserva más información para ajustar el color y la exposición en edición. También ofrece grabación en 4K a 120 fps y en 10 bits en varias distancias focales, aportando mayor flexibilidad a la hora de trabajar el video. La cámara frontal es de 50 MP y permite grabar en 4K, suficiente para videollamadas y creación de contenido.

Vivo también presenta un kit fotográfico profesional con un extensor teleobjetivo ZEISS Gen 2 Ultra de 400 mm para capturar sujetos lejanos con mayor detalle. Incluye un accesorio tipo agarre (Imaging Grip) con botones físicos para el obturador y el zoom, que mejora la estabilidad y el control al tomar fotos o grabar video.

Pantalla, procesador y batería

La pantalla es AMOLED, mide 6,82 pulgadas y tiene resolución 2K. Ofrece una imagen fluida gracias a su tasa de refresco de hasta 144 Hz y alcanza un brillo máximo de 4.500 nits, por lo que se ve bien incluso en exteriores o con mucha luz.

El dispositivo incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, con 16 GB de RAM ampliables virtualmente hasta 32 GB y hasta 1 TB de almacenamiento. Ofrece un rendimiento fluido incluso con aplicaciones exigentes y espacio de sobra para fotos, videos y archivos.

La batería es de 6.600 mAh y admite carga rápida por cable de 100 W, suficiente para cargar el dispositivo en menos de una hora. También es compatible con carga inalámbrica de 40 W, una opción más cómoda para el uso diario.

Disponibilidad y precio del Vivo X300 Ultra

El Vivo X300 Ultra llegará primero a China y posteriormente a mercados internacionales. España es uno de los primeros países confirmados fuera de Asia, con disponibilidad en tienda online a partir del 24 de abril y en tiendas físicas desde el 4 de mayo, en una única configuración de 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento que incluye el kit fotográfico.

Estará disponible en los colores Volcano Black y Steppe Green, y el precio aún no ha sido confirmado.

Imagen: Editada con IA / Gemini