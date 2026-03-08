Vivo prepara el lanzamiento global del X300 Ultra junto a un ecosistema de accesorios desarrollado con Zeiss y SmallRig. La propuesta va más allá del teléfono e introduce un sistema modular para quienes quieren más control al tomar fotos y grabar, con lentes externos, agarre con botones y un rig de video.

Kit fotográfico del vivo X300 Ultra con el mayor zoom de su categoría

El X300 Ultra estrena un teleconvertidor equivalente a 400 mm desarrollado con Zeiss, uno de los mayores alcances de zoom vistos en accesorios para móviles. Es un lente externo que se acopla sobre la cámara para ampliar el acercamiento sin recurrir al zoom digital. El nuevo modelo es ligeramente más largo que el anterior de 200 mm, aunque considerablemente más ancho.

A este se suma una nueva versión del lente de 200 mm, más corta y compacta que su predecesor, con mejor equilibrio al conectarse al teléfono. Tanto el teleconvertidor de 400 mm como el de 200 mm usan la misma montura del X300 Pro, así que se pueden intercambiar entre modelos compatibles. Ambos incluyen montura para trípode, pensada para estabilizar el conjunto y aliviar la presión sobre el anclaje, sobre todo con el lente de 400 mm.

El agarre del kit añade más controles físicos e incluye un botón de grabación de video, rueda de desplazamiento, palanca de zoom y disparador. Además incorpora un botón de función y otro de flash para depender menos de la pantalla.

La jaula de SmallRig que lo convierte en videocámara

Para el video vivo se asoció con SmallRig en el Pro Video Rig Kit, una estructura metálica que sostiene el teléfono y añade dos mangos laterales con controles por Bluetooth para disparo y zoom. El conjunto permite conectar accesorios como una luz, un ventilador para evitar sobrecalentamiento, micrófonos y monitores, además de almacenamiento externo para grabaciones largas, gracias a sus puntos de montaje y anclaje rápido.

En grabación, el X300 Ultra admite Log nativo de 10 bits en sus tres cámaras, un formato pensado para edición que conserva más información de color. vivo lo agrupa bajo Video 4K Master Color y apunta a una imagen con textura cinematográfica, sin exceso de nitidez ni una apariencia demasiado digital.

El audio también recibe mejoras. La app de video profesional puede priorizar el sonido del sujeto en escena, haciendo que la voz destaque mejor frente al ruido del entorno en grabaciones con mucho ambiente.

La cámara principal da un salto generacional respecto al X200 Ultra, pasando de un sensor de 50 MP y 1/1,28 pulgadas a uno de 200 MP y 1/1,12 pulgadas, con la misma distancia focal equivalente de 35 mm. Un sensor más grande capta más luz y ofrece mayor margen de recorte sin perder detalle, para fotos más limpias y mayor flexibilidad en la edición.

Lo que todavía falta por conocer son los precios del kit fotográfico, del Pro Video Rig Kit y del propio teléfono, que vivo no ha anunciado oficialmente.

Imágenes: GSMArena / Editadas con IA (ChatGPT)