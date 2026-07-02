Apple prepara nuevas iPad y MacBook Pro para el primer semestre de 2027

2027 se perfila para ser uno de los años más productivos para Apple en épocas recientes. Coincidiendo con el 20.º aniversario del iPhone, nuevos iPad Pro y un MacBook Pro a un precio sin precedentes encabezan la lista de lo que vendría en la primera mitad de 2027.

Según un reporte de Mark Gurman en Bloomberg, la compañía está probando cuatro nuevos modelos de iPad Pro y desarrollando un MacBook Pro de entrada completamente rediseñado, ambos previstos para la primera mitad del próximo año.

Las nuevas iPad Pro

La compañía estaría probando cuatro variantes del iPad Pro, combinando las versiones de 11 y 13 pulgadas con opciones Wi-Fi y celular, manteniendo el diseño actual.

El salto vendría por dentro: chips más rápidos y, posiblemente, un sistema de cámara de vapor para mejorar el rendimiento sostenido y reducir el sobrecalentamiento, una tecnología que Apple ya habría probado anteriormente en tablets. El lanzamiento sería en la primavera de 2027.

La última actualización del iPad Pro fue en octubre de 2025, cuando Apple presentó el chip M5. Desde entonces, la compañía también subió los precios de entrada: el modelo de 11 pulgadas pasó de 999 a 1.199 dólares, y el de 13 pulgadas, de 1.299 a 1.499 dólares.

Un MacBook Pro de entrada con nuevo diseño

El otro gran movimiento es un MacBook Pro de 14 pulgadas de gama de entrada, cuyo nombre en clave interno es

K104. Este modelo adoptaría el nuevo lenguaje de diseño que Apple prepara para sus MacBook Pro de gama alta con pantalla táctil, esperados entre finales de 2026 y comienzos de 2027, aunque, al ser la versión más accesible, probablemente no incluiría pantalla táctil.

Según la publicación de Gurman en Bloomberg, Apple ya había terminado meses atrás el desarrollo de otro MacBook Pro de entrada, con nombre en clave J804, que mantenía el diseño actual y un chip base M6, y estaba previsto para este año. La apuesta por K104 sugiere que la compañía podría saltarse ese lanzamiento intermedio para acelerar el rediseño completo de la línea.

Para contexto: en marzo de 2026, Apple ya había renovado su MacBook Pro de alta gama con chips M5 Pro y M5 Max, y lanzó el MacBook Neo, un portátil económico que, sin embargo, usa el chip A18, diseñado originalmente para iPhone, en lugar de un procesador de la familia M.

El M7 llegaría antes de lo esperado

Apple también estaría acelerando su hoja de ruta de silicio: el primer procesador M7 podría debutar en la primera mitad de 2027, antes de lo previsto.

Esto implicaría adelantar la transición desde la generación M6, cuyas variantes Pro y Max, según algunas versiones del reporte, podrían incluso cancelarse para redirigir recursos al desarrollo del M7, con foco en mejorar el rendimiento de inteligencia artificial en el dispositivo (Apple Intelligence).

Las versiones M7 Pro y Max llegarían en el otoño de 2027, y una eventual M7 Ultra quedaría para 2028.

Precios al alza y una industria bajo presión

Estos planes surgen en medio de un momento particular para Apple. La compañía atraviesa una crisis de suministro de memoria y componentes que, según su CEO Tim Cook, la ha obligado a subir precios. El caso más notorio: el MacBook Pro con 1 terabyte de almacenamiento pasó de 1,699 a 1,999 dólares. En ese escenario, introducir opciones más accesibles, como este nuevo MacBook Pro de entrada, tendría sentido comercial.

El calendario también coincide con el 20.º aniversario del iPhone, para el cual Apple prepararía una de sus tandas de lanzamientos más cargadas de los últimos años. Entre los rumores que circulan para ese mismo período aparecen un iPhone plegable, un iPhone Air de segunda generación con mejoras de batería y cámara, y el iPhone 18 estándar.

La compañía busca repartir sus grandes lanzamientos de hardware a lo largo del año en lugar de concentrarlos en el otoño, como lo venía haciendo tradicionalmente.

Si bien esta información proviene de fuentes anónimas, filtrada por Mark Gurman, un periodista con un historial confiable en materia de filtraciones de Apple, nada de esto ha sido confirmado oficialmente por el momento.

Artículo coescrito con Juan Pablo Aguirre Osorio

Imagen: Foto de Dmitry Chernyshov en Unsplash