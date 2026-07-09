Así funcionará la alianza entre inDrive y RTaxi para fortalecer el servicio de taxis

Hasta 3.000 taxistas de Bogotá comenzarán a operar a través de la aplicación de inDrive como parte de una alianza con RTaxi. La incorporación será gradual y busca aumentar la disponibilidad de vehículos para los usuarios de la plataforma en la capital.

Los conductores afiliados a RTaxi podrán recibir solicitudes de viaje desde inDrive, lo que les permitirá acceder a una nueva fuente de servicios sin dejar de pertenecer a la empresa de taxis. Para los pasajeros, la expectativa es contar con más opciones para encontrar un vehículo en diferentes zonas de la ciudad.

El acuerdo hace parte de la estrategia que la plataforma ha desarrollado con el servicio de taxi desde su llegada a Colombia. Según la compañía, este segmento ya representa el 20 % de los conductores que utilizan la aplicación en el país.

La integración será gradual

Harold Forero, gerente de Desarrollo de Negocio de inDrive Colombia, explicó que la alianza permitirá ampliar la oferta de vehículos disponibles y facilitar que más conductores accedan a la demanda de viajes que se genera a través de la aplicación.

Además de incorporar nuevos conductores, la empresa adelantó que desarrollará actividades y beneficios dirigidos a los taxistas de RTaxi para fortalecer su permanencia en la plataforma y acompañar el proceso de integración.

Con esta alianza, inDrive espera seguir ampliando su presencia en el mercado colombiano durante el segundo semestre de 2026 y aumentar la oferta de servicios de movilidad disponibles para los usuarios de la aplicación.