Instagram llega a los televisores con series, directos y videos largos

Instagram quiere ir más allá del celular. La red social de Meta comenzó a probar nuevas funciones para llevar su contenido a la televisión, incluyendo videos horizontales, historias en pantalla grande y producciones episódicas creadas por influencers y creadores digitales.

La iniciativa marca un cambio importante para una plataforma que durante años estuvo asociada al consumo rápido y vertical de contenido. Ahora, la compañía busca abrir espacio a formatos más extensos y experiencias pensadas para verse desde el sofá.

El movimiento coincide con la llegada de Instagram para TV a los televisores Samsung. Hasta ahora, la función estaba disponible únicamente en dispositivos Amazon Fire TV y Google TV, por lo que la expansión amplía considerablemente su alcance.

Según explicó Tessa Lyons, vicepresidenta de producto de Instagram, la televisión representa una nueva oportunidad para conectar a las audiencias con los creadores de contenido y ampliar las formas de consumo dentro de la plataforma.

Instagram quiere que los creadores cuenten historias más largas

Entre las novedades que comenzarán a probarse se encuentra el video horizontal para televisión, una característica que se aleja del tradicional formato vertical que domina en redes sociales.

También llegará la posibilidad de ver Historias directamente en la televisión, una función solicitada por usuarios que desean consumir más contenido de Instagram desde pantallas grandes.

A esto se suma una prueba que permitirá enviar Reels desde el teléfono al televisor para continuar la reproducción en una experiencia más cercana a la de las plataformas de streaming.

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Sin embargo, uno de los cambios más llamativos es la apuesta por el contenido episódico. Instagram está explorando la creación de series narrativas divididas en capítulos cortos, una fórmula inspirada en el crecimiento de los llamados microdramas.

Estos contenidos suelen desarrollarse en episodios de uno a tres minutos y han ganado popularidad en distintas plataformas digitales gracias a su capacidad para mantener la atención de la audiencia durante largos periodos.

La batalla por la atención ahora también se juega en la TV

La decisión de Instagram llega en un momento en el que las fronteras entre redes sociales, streaming y televisión tradicional son cada vez menos visibles.

Las plataformas compiten por el mismo tiempo de pantalla y están adoptando estrategias que antes parecían exclusivas de otros sectores. Mientras las redes sociales exploran formatos propios de la televisión, servicios de streaming incorporan elementos inspirados en el mundo social y los creadores digitales.

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Instagram detectó que muchos creadores ya utilizan la aplicación para promocionar videos más largos publicados en otras plataformas. Con esta nueva apuesta, la compañía pretende que parte de ese contenido permanezca dentro de su ecosistema.

Además, la red social ya comenzó a contactar a creadores para impulsar la producción de historias seriadas, un formato que podría convertirse en una nueva vía para quienes desean evolucionar desde videos cortos hacia narrativas más complejas.

Si las pruebas tienen éxito, Instagram podría transformarse en algo más que una aplicación para compartir fotos y Reels. La plataforma estaría dando un paso hacia un territorio tradicionalmente ocupado por la televisión, pero adaptado a los hábitos de consumo de la era digital.