Así podrás enviar notas de voz en WhatsApp desde la pantalla de inicio

WhatsApp podría simplificar una de las acciones más utilizadas dentro de la plataforma: el envío de notas de voz. Una nueva función detectada en una versión beta de Android permitiría grabar y enviar audios directamente desde la pantalla de inicio del celular, sin necesidad de abrir la aplicación.

La novedad fue descubierta por WABetaInfo en la versión beta 2.26.24.2 de WhatsApp para Android. Aunque todavía no está disponible para los usuarios que participan en el programa de pruebas, las referencias encontradas en el código indican que la herramienta ya se encuentra en desarrollo.

Si finalmente llega a la versión estable, el cambio reduciría varios pasos que hoy son necesarios para enviar un mensaje de voz. Actualmente debes abrir WhatsApp, entrar a una conversación específica y comenzar la grabación. Con el nuevo sistema, gran parte de ese recorrido desaparecería.

Un acceso directo para las notas de voz

La función llegaría en forma de un widget para Android. Según la filtración, tendría un tamaño inicial de 3×1 y podría ajustarse según el espacio disponible en la pantalla principal del dispositivo.

Su diseño estaría centrado en la rapidez. El widget incluiría un botón de micrófono acompañado del mensaje “Toca para grabar”. Al pulsarlo, la grabación comenzaría de inmediato sin abrir la aplicación ni mostrar una conversación específica.

Una vez terminado el audio, WhatsApp permitiría elegir a qué contacto o contactos enviar la nota de voz. Esta última característica podría resultar especialmente útil para quienes suelen compartir el mismo mensaje con varias personas.

Menos pasos para una función cada vez más usada

Las notas de voz se han convertido en una de las formas de comunicación más populares dentro de WhatsApp. Para muchos usuarios resultan más rápidas que escribir mensajes largos, especialmente cuando están en movimiento o necesitan explicar algo con más detalle.

La posible incorporación de este widget apunta precisamente a reducir el tiempo necesario para grabar y compartir esos mensajes. También representa una evolución de los widgets que WhatsApp ya ofrece en Android, los cuales permiten accesos rápidos a chats o a la cámara de la aplicación.

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Por ahora no existe una fecha oficial para el lanzamiento de esta herramienta. Sin embargo, el hecho de que ya aparezca en el código de una versión beta muestra que WhatsApp continúa explorando nuevas formas de acelerar las tareas más frecuentes dentro de la plataforma.

Si la función supera las fases internas de desarrollo, los usuarios de Android podrían contar próximamente con una manera mucho más rápida de enviar audios, directamente desde la pantalla de inicio de su teléfono.