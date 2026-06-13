El latinoamericano que se inspiró en WeChat de China para llevar cuentas bancarias, créditos y pagos a WhatsApp

La historia de Luis Loaiza con los chatbots empezó mucho antes de que existieran ChatGPT o los asistentes de inteligencia artificial. Cuando tenía 13 años aprendió a programar para crear sistemas capaces de conversar con otras personas en plataformas de chat. Dos décadas después, esa misma obsesión es la base de Jelou, una compañía que busca llevar pagos, créditos y servicios financieros a WhatsApp.

En entrevista con ENTER.CO, el emprendedor ecuatoriano repasó una trayectoria que comenzó en los primeros años de internet y que hoy lo tiene liderando una empresa presente en 13 países de América Latina, con una propuesta que mezcla inteligencia artificial, infraestructura financiera y automatización.

Aunque hoy Jelou está asociada al auge de la IA conversacional, la experiencia de Loaiza en el mundo de la mensajería viene de mucho antes. Su primer emprendimiento nació mientras aún estaba en la universidad. Después llegaron proyectos relacionados con aplicaciones para Facebook, plataformas de mensajería móvil y sistemas de comunicación cifrada para sectores como la banca y la salud.

Uno de esos proyectos incluso intentó resolver un problema que parecía imposible a comienzos de la década pasada. Conectar usuarios de BlackBerry, Android y iPhone en una misma plataforma de mensajería cuando cada ecosistema funcionaba por separado.

Más adelante también participó en la creación de empresas vinculadas a logística y comercio electrónico, incluyendo Shippify, una compañía desarrollada en Brasil que se especializó en entregas de última milla.

Sin embargo, el hilo conductor de todos esos proyectos siempre fue el mismo. La comunicación digital.

De los chatbots bancarios a una plataforma para hacer negocios

La idea que dio origen a Jelou apareció en 2017 cuando una entidad financiera le pidió ayuda para desarrollar un chatbot en Facebook Messenger.

Lo que inicialmente parecía un proyecto puntual terminó convirtiéndose en una oportunidad de negocio mucho más amplia.

La compañía comenzó desarrollando soluciones para que los clientes de los bancos pudieran consultar saldos, pagar servicios, gestionar productos financieros y realizar trámites sin necesidad de llamar a una línea de atención.

Con la llegada de la inteligencia artificial generativa, la visión evolucionó.

Según explica Loaiza, la meta ya no era construir asistentes que respondieran preguntas, sino desarrollar una infraestructura capaz de ejecutar acciones reales dentro de una conversación.

Esa idea está inspirada parcialmente en modelos asiáticos como WeChat, una plataforma donde millones de personas realizan pagos, compras y trámites desde una sola aplicación.

La diferencia es que América Latina representa un desafío mucho más complejo.

La región está compuesta por múltiples países, regulaciones, sistemas financieros y marcos legales diferentes. Lo que funciona en México no necesariamente aplica en Colombia, Perú o Brasil.

Por eso Jelou decidió especializarse en construir la infraestructura que conecta todos esos sistemas dentro de WhatsApp.

Actualmente la empresa asegura haber procesado más de 200 millones de dólares en operaciones financieras y trabaja con entidades que permiten abrir cuentas bancarias, firmar contratos electrónicos y gestionar créditos desde conversaciones digitales.

¿El futuro será conversacional?

Una de las ideas más llamativas que dejó la conversación con enter.co tiene que ver con el futuro de las aplicaciones móviles.

Para Loaiza, el crecimiento de la inteligencia artificial acelerará una transición hacia interfaces conversacionales donde los usuarios simplemente pedirán lo que necesitan y los sistemas ejecutarán las tareas automáticamente.

En lugar de abrir una aplicación bancaria, navegar por menús o llenar formularios, bastaría con iniciar una conversación para realizar una operación.

Esa visión explica por qué Jelou decidió concentrar gran parte de sus esfuerzos en WhatsApp.

La compañía considera que la aplicación de mensajería se ha convertido en el principal canal digital de interacción entre empresas y usuarios en América Latina. Desde reservar una mesa en un restaurante hasta solicitar información sobre un crédito, millones de conversaciones ya ocurren allí todos los días.

La apuesta ahora consiste en añadir una capa transaccional que permita convertir esos intercambios en acciones concretas.

La empresa también busca acercar estas capacidades a pequeñas y medianas empresas. En lugar de desarrollar soluciones personalizadas desde cero, su propuesta es ofrecer bloques tecnológicos reutilizables para que desarrolladores y negocios puedan construir herramientas adaptadas a sus necesidades.

Con más de 150 colaboradores distribuidos en distintos países y planes de expansión en mercados como Colombia, México, Brasil y Perú, Jelou intenta posicionarse en un espacio que apenas comienza a tomar forma.

Mientras gran parte de la industria tecnológica debate cuál será el próximo gran salto de la inteligencia artificial, Luis Loaiza parece seguir persiguiendo la misma idea que tuvo cuando era adolescente. La de convertir una conversación en algo más que un intercambio de mensajes. En una herramienta capaz de ejecutar acciones reales.