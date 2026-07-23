Colombia tiene más startups, pero la inversión sigue concentrada en Bogotá

Colombia tiene cada vez más empresas de base tecnológica, pero el crecimiento del ecosistema emprendedor todavía está lejos de repartirse de forma equilibrada por el país. Mientras el número de startups aumenta, la mayor parte de la inversión y de las oportunidades para escalar continúa concentrada en Bogotá, un desafío que ha llevado a distintas regiones a buscar sus propias formas de conectar talento, empresas y conocimiento.

El país cuenta con 2.295 startups activas, un 9,3 % más que el año anterior, según el Colombia Tech Report 2026, elaborado por KPMG Colombia, BBVA Spark y aliados del ecosistema. Colombia también alcanzó el puesto 35 en el Global Startup Ecosystem Index de StartupBlink, mientras Bogotá se ubicó como el tercer ecosistema startup más fuerte de América Latina.

La distancia entre el crecimiento y la distribución de las oportunidades aparece en otro dato: Bogotá concentró el 81 % de la inversión destinada a startups durante 2025. Para los emprendedores que desarrollan sus proyectos en otras ciudades, la dificultad puede estar tanto en acceder a capital como en encontrar mentores, redes empresariales, talento especializado y espacios para probar soluciones con problemas concretos.

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Esa brecha es el punto de partida de una apuesta que se desarrolla en Santa Marta. AJE impulsa Sierra Valley, un laboratorio territorial de sostenibilidad que busca conectar las capacidades locales con desafíos ambientales, sociales y productivos de la ciudad. La iniciativa pretende proyectar a Santa Marta como la Capital Verde del Caribe y abrir espacios para que la innovación se construya desde el territorio.

Uno de los primeros resultados de esa propuesta fue SamaTech, la primera hackathon de Santa Marta. La convocatoria agotó sus cupos en 36 horas y reunió a 70 builders, organizados en 14 equipos, que trabajaron durante 30 horas en soluciones para retos empresariales reales. El proceso contó con acompañamiento de mentores nacionales e internacionales y se realizó el 25 y 26 de abril en la Quinta de San Pedro Alejandrino.

La experiencia plantea una discusión que también alcanza a los grandes centros de emprendimiento: la existencia de talento no garantiza que este pueda convertirse en empresas capaces de crecer. Para Andrés Bilbao, cofundador de Rappi y de 30X, Colombia debe avanzar hacia un modelo en el que el éxito de una startup no se mida únicamente por cuántas compañías se crean.

“Colombia ya demostró que tiene talento emprendedor. La pregunta ahora es si ese talento está encontrando las condiciones correctas para construir compañías que crezcan, vendan, contraten bien y puedan competir en mercados más grandes”, afirmó.

Bilbao considera que las oportunidades deben llegar también a las ciudades intermedias. “Un fundador en una ciudad intermedia también necesita acceso a conversaciones de alto nivel, a mentores, a talento técnico, a empresas que le abran puertas y a un entorno que normalice la ambición de construir algo grande”, agregó.

La innovación regional busca resolver problemas concretos

La apuesta de Sierra Valley parte de conectar la innovación con necesidades específicas del territorio. Su propuesta articula actores públicos y privados, jóvenes, empresas y conocimiento para convertir retos locales en oportunidades de desarrollo.

Para Armando Russi, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de AJE Colombia, SamaTech mostró que la capacidad para crear soluciones no está limitada a las capitales. “Los datos del Colombia Tech Report 2026 confirman lo que vemos en el territorio: el talento no falta, lo que falta es que llegue a más regiones”, afirmó.

La iniciativa busca mantener esa conexión entre sostenibilidad, innovación y desarrollo territorial, con Santa Marta como punto de partida. Para el ecosistema colombiano, el desafío que queda planteado es ampliar las redes que permiten que una idea se convierta en una empresa y que ese proceso también pueda ocurrir lejos de los grandes hubs de emprendimiento.