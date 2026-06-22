Esta startup colombiana usa inteligencia artificial para entender a los deudores

Las cobranzas suelen estar asociadas con llamadas repetitivas, mensajes automáticos y largas listas de clientes por contactar. Una startup colombiana cree que existe una forma más efectiva de recuperar cartera. Su apuesta consiste en utilizar inteligencia artificial para entender el comportamiento de las personas antes de decidir cómo y cuándo comunicarse con ellas.

Se trata de Callbook AI, una empresa creada en Colombia que desarrolla agentes de inteligencia artificial para apoyar la gestión de cartera. La compañía acaba de ser seleccionada para el batch S26 de Y Combinator, una de las aceleradoras de startups más reconocidas del mundo.

Más allá del reconocimiento, la atención está puesta en la tecnología que ha construido. En Colombia, donde el saldo bruto de la cartera de crédito superó los 763 billones de pesos al cierre de 2025, miles de empresas enfrentan el reto de gestionar millones de interacciones relacionadas con pagos, recordatorios y acuerdos.

Una IA que conversa y toma decisiones

La plataforma de Callbook AI utiliza agentes de inteligencia artificial capaces de interactuar mediante llamadas telefónicas, WhatsApp, SMS y correo electrónico.

La diferencia frente a otras herramientas de automatización es que estos agentes pueden mantener conversaciones naturales con los usuarios. Además de responder preguntas o registrar compromisos de pago, analizan cada interacción para comprender mejor la situación de cada cliente.

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Con esa información, el sistema construye perfiles dinámicos que le permiten identificar patrones de comportamiento y definir la mejor forma de comunicación para cada caso.

La tecnología también adapta sus acciones según factores como la antigüedad de la deuda, el historial de pago y la probabilidad de cumplimiento de cada usuario.

Más allá de los call centers

Durante años, muchas áreas de cobranza han dependido de procesos manuales y equipos limitados para gestionar grandes volúmenes de clientes. Esto suele traducirse en altos costos operativos y oportunidades de recuperación perdidas.

La propuesta de Callbook AI es que la inteligencia artificial asuma gran parte de las tareas repetitivas mientras los equipos humanos se concentran en los casos que requieren análisis o negociación.

La selección en Y Combinator también demuestra que desde Colombia se están desarrollando soluciones de inteligencia artificial para resolver problemas complejos de industrias tradicionales.

Mientras gran parte de la conversación sobre IA se centra en asistentes virtuales o generación de contenido, esta startup apuesta por otro camino. Su tecnología intenta convertir las cobranzas en un proceso más personalizado, donde entender a las personas resulte tan importante como recuperar una deuda.