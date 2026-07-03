AWS : Las startups de IA en Colombia crecen más rápido y con menos empleados

Las empresas creadas desde el inicio alrededor de la inteligencia artificial están creciendo a un ritmo que supera ampliamente al resto del ecosistema emprendedor. Así lo revela el informe “Engines of Growth” (Motores de Crecimiento), publicado por AWS Startups y elaborado de forma independiente por la firma Strand Partners a partir de una encuesta realizada a 3.413 fundadores y altos directivos de startups en 20 países. En Colombia, estas compañías registran un crecimiento promedio anual de ingresos del 144%, una cifra que refleja cómo la IA está cambiando la forma de crear y escalar nuevos negocios.

El estudio se centra en las llamadas startups nativas de IA, empresas con menos de cinco años que desarrollan sus productos y servicios teniendo la inteligencia artificial como eje del negocio, en lugar de incorporarla posteriormente para automatizar tareas. Esa diferencia, según el informe, se traduce en un crecimiento más acelerado, mayor productividad y una capacidad superior para competir en distintos mercados.

Los datos para Colombia muestran que estas startups no solo aumentan sus ingresos con mayor rapidez. También tienen 4,8 veces más probabilidades de superar el millón de dólares en facturación anual frente al resto de empresas emergentes del país. Además, el 45% genera más de 400.000 dólares en ingresos por empleado, lo que evidencia que pueden expandir sus operaciones con equipos más reducidos.

La IA se convierte en el centro del negocio

El informe concluye que el crecimiento de estas empresas no depende únicamente de utilizar inteligencia artificial, sino de construir toda su operación alrededor de ella. Esto implica desarrollar capacidades propias, entrenar modelos personalizados e integrar la IA en las decisiones estratégicas de la organización.

En Colombia, el 58% de las startups nativas de IA ya emplea esta tecnología para apoyar la toma de decisiones de la alta dirección, el doble del promedio registrado entre las demás startups del país. Además, seis de cada diez han desarrollado capacidades propias de inteligencia artificial y utilizan esta tecnología para personalizar la experiencia de sus clientes, mientras que el 43% la aplica en investigación y desarrollo.

Otro aspecto que marca la diferencia es la infraestructura tecnológica. El 97% de estas compañías ya opera con servicios en la nube y solo una pequeña parte permanece en las primeras etapas de adopción de inteligencia artificial, lo que facilita desarrollar nuevos productos con mayor rapidez y reducir los costos iniciales de innovación.

Las oportunidades aparecen en sectores tradicionales

Contrario a lo que podría pensarse, el estudio encontró que las startups nativas de IA no se concentran únicamente en el sector tecnológico. Muchas están transformando industrias tradicionales como los servicios financieros, la salud, el descubrimiento de medicamentos, la energía y la ciberseguridad, donde la inteligencia artificial permite resolver problemas específicos y mejorar la productividad.

El impulso también se refleja en las inversiones. En Colombia, el 44% de estas startups aumentó su gasto en inteligencia artificial durante el último año y el 95% espera que esta tecnología siga impulsando el crecimiento de sus ingresos. A esto se suma que el 96% cuenta con talento especializado dedicado exclusivamente a IA y el 94% asegura que esa capacidad ha acelerado el ritmo de innovación dentro de la empresa.

Aunque el acceso a capital, la contratación de talento especializado y la regulación siguen siendo algunos de los principales desafíos para este tipo de compañías, el informe sostiene que su impacto trasciende el éxito individual de cada empresa. Al incorporar inteligencia artificial en sectores donde la productividad ha avanzado lentamente durante años, estas startups pueden acelerar la innovación, atraer inversión y generar nuevos empleos, contribuyendo al crecimiento de ecosistemas tecnológicos más sólidos tanto en Colombia como en otros mercados.