Dos colombianos crean Inerxia, una startup de IA para mejorar el servicio de internet

Mientras buena parte del ecosistema tecnológico concentra sus esfuerzos en desarrollar herramientas de inteligencia artificial para sectores de alto perfil, una nueva startup colombiana decidió apostar por un mercado poco visible, pero esencial para la conectividad. Inerxia nació en febrero de 2026 con la meta de modernizar la operación de los proveedores de servicios de internet (ISP), empresas que, pese a ser fundamentales para millones de usuarios, todavía dependen de procesos manuales y plataformas desarrolladas hace décadas.

La compañía fue fundada por Sebastián Gómez y David Morales Norato, dos colombianos con trayectorias distintas que convergieron en un mismo objetivo. Gómez es un emprendedor en serie que pasó por Rappi y ha creado tres startups, mientras que Morales Norato es investigador en inteligencia artificial, magíster en Matemática Aplicada y autor de diez publicaciones científicas. Ambos ya habían trabajado juntos en Hire Jarvis, la anterior empresa de Gómez, donde Morales fue el primer integrante del equipo.

La propuesta de Inerxia consiste en desarrollar software AI-native para operadores de telecomunicaciones. Su plataforma incorpora agentes de inteligencia artificial capaces de conectarse con los sistemas que utilizan los proveedores de internet para atender solicitudes de soporte técnico, resolver fallas en módems, gestionar incidentes más complejos y entregar información sobre satisfacción de los usuarios y riesgo de cancelación del servicio.

Te puede interesar: Colombia tiene más startups, pero la inversión sigue concentrada en Bogotá

El mercado al que apunta no es menor. Según cifras del Ministerio TIC, en Colombia operan más de 3.000 proveedores de servicios de internet y, en América Latina, la cifra supera los 30.000. Muchos de estos operadores compiten por conservar a sus clientes mientras continúan utilizando herramientas heredadas que limitan la automatización de sus procesos.

“Los ISP son una industria que casi nadie quiere construir porque no es glamorosa. Para nosotros, ahí está la oportunidad: aplicar agentes de IA donde el impacto operativo es inmediato”, afirmó Sebastián Gómez, CEO y cofundador de Inerxia.

Dos perfiles que combinan emprendimiento e investigación

El recorrido de los fundadores reúne experiencia empresarial y desarrollo científico. Gómez dejó la carrera de Medicina para dedicarse al emprendimiento tecnológico, trabajó durante dos años en Rappi y posteriormente creó Hire Jarvis, una empresa especializada en inteligencia artificial de voz que actualmente tiene clientes en más de siete países.

Por su parte, David Morales Norato construyó su carrera como investigador en el grupo HDSP de la Universidad Industrial de Santander. Entre 2021 y 2022 participó en la misión satelital FACSAT 3 de la Fuerza Aérea Colombiana, donde trabajó en el diseño del sistema óptico del satélite y en algoritmos de inteligencia artificial para mejorar la calidad de las imágenes capturadas desde el espacio.

“Venimos de resolver problemas de datos de alta dimensión, desde imágenes satelitales hasta video. Llevar esa capacidad a la operación diaria de un proveedor de internet es un reto técnico fascinante”, señaló Morales Norato, CTO y cofundador de la compañía.

Inerxia opera entre Colombia, Estados Unidos y San Francisco, donde cuenta con el respaldo de Founders, Inc., fondo y campus para startups tecnológicas. De acuerdo con la empresa, fue la única startup latinoamericana seleccionada en su cohorte.

Aunque la compañía aún no realiza su lanzamiento oficial, asegura tener clientes iniciales en Colombia y Estados Unidos. Durante 2026, su plan contempla ampliar operaciones hacia México y consolidar su presencia en el mercado estadounidense.