ENTREVISTA: ¿Cómo sabe un banco que no le están robando? La IA que toma la decisión en solo 100 milisegundos

Cada vez que una persona paga un mercado con su tarjeta, compra un tiquete de avión o hace una transferencia desde su celular, ocurre una carrera contra el tiempo que casi nadie ve. Mientras el usuario espera que aparezca el mensaje de “transacción aprobada”, detrás de esa operación hay sistemas que deben decidir, en apenas una fracción de segundo, si quien está pagando es realmente el dueño de la cuenta o un delincuente que logró hacerse con sus datos.

Ese es precisamente el problema que decidió resolver GatekeeperX, una startup latinoamericana especializada en prevención de fraude financiero que combina analítica de datos e inteligencia artificial para detectar operaciones sospechosas antes de que el dinero desaparezca. En conversación con ENTER.CO, su cofundador y CEO, Carlos Ayalde, explicó cómo nació la compañía, por qué decidieron enfrentarse a uno de los delitos digitales que más crece en la región y qué hace diferente a su plataforma frente a las soluciones tradicionales.

La historia comenzó mucho antes de fundar la empresa; Ayalde llevaba años trabajando en el ecosistema de pagos digitales y prevención de fraude en compañías como Rappi, donde entendió que la lucha contra los delincuentes no consiste únicamente en bloquear transacciones sospechosas. El verdadero desafío está en detener a los criminales sin convertir la experiencia del usuario en un camino lleno de obstáculos.

“Nuestro objetivo no es bloquear por bloquear. Se trata de detener a los malos y dejar pasar a los buenos sin molestarlos”, explicó durante la entrevista.

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Esa idea terminó convirtiéndose en el eje de GatekeeperX, una plataforma que analiza el comportamiento histórico de cada cliente, compara sus patrones con millones de transacciones similares y toma una decisión en tiempo real. Todo ocurre en aproximadamente 100 milisegundos, un tiempo inferior al que tarda una persona en parpadear. Si encuentra algo fuera de lo normal, el sistema puede validar automáticamente la operación con el usuario antes de que el fraude se concrete.

La velocidad, sin embargo, es apenas una parte de la ecuación. El fraude evoluciona todos los días y, según Ayalde, la inteligencia artificial también ha terminado convirtiéndose en una herramienta para los delincuentes. Los ataques son cada vez más sofisticados y los métodos tradicionales, basados únicamente en reglas estáticas, suelen reaccionar cuando el daño ya está hecho.

Por esa razón, la compañía desarrolló un agente de inteligencia artificial entrenado con el conocimiento acumulado por especialistas en prevención de fraude. En lugar de esperar a que un analista detecte un problema, el sistema trabaja de forma permanente revisando información, proponiendo cambios y recomendando ajustes para fortalecer las defensas de bancos, fintech y comercios electrónicos.

“El sistema está trabajando 24 horas al día, siete días a la semana, entregando recomendaciones para mejorar continuamente las reglas de prevención”, explicó el directivo.

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A diferencia de otras soluciones que obligan a utilizar múltiples plataformas para controlar tarjetas, transferencias, validación de identidad y otros canales, GatekeeperX reúne toda esa información en un solo lugar. Esa visión integral evita perder datos entre sistemas separados y permite construir un perfil mucho más preciso de cada usuario, reduciendo tanto el fraude como los falsos bloqueos que afectan a clientes legítimos.

Pero la compañía no quiere quedarse únicamente en detectar operaciones sospechosas, ya que su apuesta también consiste en automatizar todo lo que ocurre después del intento de fraude. Si una transacción resulta fraudulenta, la plataforma puede iniciar procesos como la validación con el cliente, el bloqueo inmediato de la tarjeta y hasta la emisión de un nuevo medio de pago, reduciendo tiempos de respuesta para las entidades financieras y para los usuarios afectados.

Los resultados comienzan a respaldar esa estrategia. Actualmente, la plataforma procesa alrededor de 50 millones de transacciones al mes y alcanza una efectividad superior al 99,998 % en la evaluación de operaciones dentro del tiempo esperado. Además, la empresa ofrece esos niveles de desempeño como parte de sus acuerdos de servicio con los clientes, respaldados por infraestructura en la nube, planes de recuperación ante desastres y certificaciones internacionales de seguridad para el manejo de información sensible.

Aunque GatekeeperX apenas supera su primer año de operación comercial, detrás del proyecto existe un equipo con décadas de experiencia acumulada. Sus fundadores trabajaron previamente en empresas como Rappi, Mercado Libre, Stori y otros referentes tecnológicos de América Latina. Ayalde, administrador de empresas, complementa esa experiencia desde la visión del negocio, mientras sus socios lideran el desarrollo técnico y de inteligencia artificial.

La ambición, sin embargo, va mucho más allá del mercado colombiano, pues la compañía acaba de iniciar su expansión hacia Brasil y ya prepara el siguiente paso, el de entrar al mercado estadounidense. Ayalde, explica que durante años, las empresas latinoamericanas compraron tecnología desarrollada en Estados Unidos para combatir el fraude. Ahora cree que la región tiene la experiencia suficiente para hacer el camino contrario.

“Si somos capaces de resolver uno de los mercados con mayor fraude del mundo, tenemos el derecho de competir con cualquiera”, afirmó.

Con la expansión hacia Brasil ya en marcha y la mirada puesta en Estados Unidos para 2027, GatekeeperX quiere demostrar que una empresa nacida en Latinoamérica también puede competir en un mercado históricamente dominado por proveedores estadounidenses. Para Ayalde, resolver el fraude en una de las regiones más complejas del mundo es, precisamente, la mejor carta de presentación para dar ese siguiente paso..