¿Y si el tiempo que pasa en redes sociales le diera descuentos? Esta plataforma colombiana quiere lograrlo

Antes de entrar al negocio de las redes sociales, vale la pena hacerse una pregunta. ¿Quién gana realmente cuando una persona publica una recomendación, comenta un video o comparte una foto? Casi siempre la respuesta apunta a las plataformas donde ocurre esa conversación. Los usuarios aportan contenido y los comercios pagan para intentar llegar a ellos, pero el valor termina concentrado en los mismos actores.

Con esa idea empezó a tomar forma Loopzii, una plataforma colombiana que quiere darle un uso distinto a la atención que las personas generan todos los días en internet. Su apuesta no consiste únicamente en crear otra red social. La intención es que esa actividad también pueda convertirse en descuentos, bonos y experiencias para los usuarios, mientras los comercios encuentran una forma más directa de atraer clientes.

La aplicación, desarrollada por ENCORP SAS y liderada por Ana María Velasco, comenzó una operación controlada en Bogotá el 22 de junio de 2026. Para entonces ya había recorrido un camino importante. Durante los dos meses previos al lanzamiento reunió 437 comercios, más de 50 creadores de contenido y una lista de espera de usuarios interesados en probar el modelo.

La empresa llegó a una conclusión durante el desarrollo del proyecto. Las personas invierten buena parte de su tiempo recomendando lugares, opinando sobre productos o compartiendo experiencias que terminan influyendo en las decisiones de otros. Al mismo tiempo, miles de pequeños y medianos negocios destinan recursos a campañas digitales sin tener claro cuántas de esas interacciones se traducen realmente en clientes.

Loopzii intenta conectar esas dos necesidades dentro de una misma plataforma.

Cuando una publicación puede convertirse en un beneficio

El funcionamiento es sencillo. Los usuarios se unen a comunidades relacionadas con temas como tecnología, gastronomía, deportes, viajes, entretenimiento o moda. Allí publican contenido, comentan e interactúan con otras personas. Esa participación genera puntos que luego pueden cambiarse por descuentos, promociones, bonos, productos o experiencias ofrecidas por los comercios aliados.

Para las empresas, la lógica también cambia. En lugar de depender únicamente del alcance de una publicación o del número de clics, los negocios pueden conocer cuántas personas terminaron utilizando un beneficio dentro de la plataforma, una información que les permite medir con mayor precisión el resultado de sus campañas.

“Los colombianos se destacan globalmente por su alta interacción en el entorno digital, pero tradicionalmente ese esfuerzo masivo no se traducía en un beneficio directo para ellos ni para los comercios de su entorno local. Con Loopzii cambiamos la ecuación de la atención: transformamos el tiempo de pantalla en valor económico real”, afirmó Ana María Velasco, CEO de la compañía.

El proyecto apenas comienza y todavía tiene varios desafíos por delante. El primero será consolidar una comunidad activa donde usuarios, creadores y comercios crezcan al mismo ritmo. También deberá evitar que las recompensas incentiven interacciones artificiales y demostrar que el modelo puede ofrecer resultados medibles para las empresas.

Bogotá será el punto de prueba; allí la compañía espera ajustar el funcionamiento de la plataforma antes de llevarla a otras ciudades del país. Después contempla una expansión hacia América Latina y los mercados hispanos de Estados Unidos.