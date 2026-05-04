MediaTek lanza los Dimensity 7450 y 7450X enfocados en IA: así afectarán a tu próximo Android de gama media

MediaTek presentó hace unos días su nuevo catálogo de procesadores para teléfonos de gama media alta con los nuevos MediaTek Dimensity 7450 y 7450X, una versión pensada para teléfonos plegables de tipo concha. Aunque no se trata de un salto generacional revolucionario, sí que introduce mejoras que los usuarios notarán en el día a día, sobre todo en conectividad, fotografía con inteligencia artificial y eficiencia energética.

Lo primero que hay que dejar claro es que estos dos chips no van a convertir un teléfono de gama baja en un buque insignia. De hecho, mantienen la misma configuración de núcleos que sus predecesores: cuatro Cortex-A78 a 2,6 GHz y cuatro Cortex-A55 a 2,0 GHz, junto con una gráfica Mali-G615 MC2. Es decir, en términos de potencia bruta, no esperamos una diferencia abismal al abrir aplicaciones pesadas o jugar a títulos exigentes. Sin embargo, el verdadero valor de estos procesadores está en lo que ocurre detrás de la pantalla.

MediaTek Dimensity 7450: IA y fotografía como eje de la experiencia

El aspecto más relevante para el consumidor medio es la mejora en la unidad de procesamiento neuronal o NPU, que según MediaTek es un 7% más rápida que en generaciones anteriores. ¿Qué significa eso en la práctica? Básicamente, que tareas como el reconocimiento de escenas en la cámara, la reducción de ruido en fotos con poca luz o la detección precisa de rostros se ejecutarán de forma más ágil y sin consumir tanta batería. Además, el chip permite grabar vídeo en HDR con un sensor de 12 bits y admite cámaras principales de hasta 200 megapíxeles, aunque esto último dependerá más del fabricante del teléfono que del propio procesador.

Otro de los grandes caballos de batalla de los móviles de gama media es la conectividad, y aquí MediaTek ha dado un paso adelante importante. El módem 5G integrado ahora cumple con el estándar 3GPP Release 17, lo que se traduce en una conexión más estable en zonas urbanas densas y una recuperación más rápida cuando se sale de un túnel o de un ascensor. Para el usuario, esto significa menos cortes al hacer una videollamada por la calle o al jugar online en el metro. Además, el chip soporta WiFi 6E y Bluetooth 5.4, por lo que la conexión con auriculares inalámbricos y redes domésticas será más estable y eficiente.

Para los amantes de los videojuegos, MediaTek ha mantenido su paquete de tecnologías HyperEngine, que incluye la capacidad de ajustar dinámicamente la conexión entre WiFi y 5G para evitar pérdidas de paquete durante las partidas. También incorpora la tecnología Adaptive Gaming Technology 3.0, que optimiza la calidad gráfica y el consumo energético sobre la marcha, de modo que el teléfono no se caliente en exceso ni gaste la batería más rápido de lo necesario.

Mejora en conectividad, gaming y plegables

En cuanto a la pantalla, ambos chips son compatibles con la tecnología MiraVision 955, que permite mostrar contenido en calidad WFHD+ y con reproducción de color de 10 bits en formato True HDR. Esto se notará especialmente al ver series o películas en plataformas como Netflix o YouTube, donde los degradados de color se verán más suaves y los contrastes, más realistas.

La gran novedad en esta generación es la existencia de dos variantes. El Dimensity 7450 estándar es el que montarán la mayoría de los móviles convencionales de gama media. El Dimensity 7450X, en cambio, está específicamente optimizado para dispositivos plegables tipo flip, esos que se abren y cierran como una concha. La diferencia clave es que la versión X gestiona de forma nativa dos pantallas independientes, lo que permite transiciones más fluidas entre la pantalla externa y la interna, además de un consumo energético más ajustado. Esto es una buena noticia para quienes busquen un plegable económico, porque hasta ahora este tipo de optimizaciones solo estaban presentes en procesadores de gama alta.

Disponibilidad

Los primeros teléfonos con estos chips empezarán a llegar al mercado en los próximos meses, y todo apunta a que los veremos en dispositivos de marcas como Xiaomi, Realme, Oppo o Honor, en una horquilla de precios que rondará los 200 a 400 dólares. En caso de estar pensando en renovar tu teléfono a finales de este año o principios del que viene, es probable que te encuentres con un Dimensity 7450 o 7450X. No esperes un cohete, pero sí notarás que las fotos salen más limpias, que el 5G se corta menos, que los juegos van más estables y que, si te atreves con un plegable flip asequible, su doble pantalla funcionará con una solidez que antes solo se veía en gamas altas.

Imagen: MediaTek / ChatGPT