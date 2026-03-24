Samsung prepara una nueva iteración de su línea plegable en un momento en el que la competencia presiona con más fuerza y el segmento entra en una etapa más exigente. El Galaxy Z Fold 8, según las filtraciones, apunta a una evolución centrada en corregir puntos débiles más que en cambiar el formato.

El cambio más relevante estaría en la pantalla interna, que crecería hasta las ocho pulgadas e integraría una tecnología de doble cristal ultra fino con refuerzo metálico perforado mediante láser, pensada para reducir al máximo la visibilidad del pliegue, uno de los puntos más criticados desde las primeras generaciones.

Galaxy Z Fold 8: especificaciones filtradas, batería, procesador y cámara

El dispositivo integraría el Snapdragon 8 Elite Gen 5 en una versión exclusiva, acompañado de hasta 16 GB de RAM. La combinación está orientada a ofrecer fluidez en multitarea exigente, uno de los escenarios donde este tipo de dispositivos busca marcar diferencias.

La batería alcanzaría los 5.000 mAh con carga rápida de 45 W. Este ajuste supone un avance relevante frente a generaciones anteriores, especialmente en un formato que tiende a exigir más consumo energético.

En el apartado fotográfico, el sistema trasero estaría liderado por un sensor de 200 megapíxeles. La propuesta apunta a mejorar el nivel de detalle incluso en condiciones de iluminación complejas, aunque no se han detallado el resto de sensores.

Un diseño más delgado y ligero pese al salto interno

Uno de los aspectos más llamativos está en el trabajo de ingeniería, ya que, a pesar de integrar una batería mayor y componentes más potentes, las filtraciones indican que el dispositivo sería más delgado y ligero que su predecesor. Este equilibrio mejora la experiencia en el uso diario, especialmente en movilidad.

El enfoque del Fold 8 parece claro. Samsung no busca redefinir el concepto de plegable, sino eliminar fricciones en aspectos concretos como el pliegue, la autonomía y el diseño.

2026 se perfila como un año determinante para este segmento. Con nuevos competidores ganando terreno y la posible entrada de Apple, la marca coreana se enfrenta a un escenario más exigente. El Galaxy Z Fold 8, si se confirman estos datos, llega con una base técnica sólida para mantenerse como una de las referencias del mercado.

Imagen: Editada con IA / ChatGPT