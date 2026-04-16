Chips, IA y misiones a Marte: el papel de AMD en la tecnología espacial

La exploración espacial está entrando en una etapa más exigente, donde las misiones ya no se limitan a viajes puntuales, sino a operaciones prolongadas en la Luna y expediciones más profundas en el sistema solar. En ese proceso, la capacidad de procesar datos directamente en el espacio se ha convertido en un componente esencial. En ese frente, AMD está consolidando su presencia con tecnologías que ya respaldan misiones reales y proyectos en desarrollo.

La compañía ha venido participando en el sector espacial durante más de dos décadas, con soluciones que van desde procesadores hasta sistemas adaptativos capaces de operar en condiciones extremas. Su tecnología ha sido utilizada en iniciativas como el rover Perseverance en Marte y en satélites de observación terrestre, donde el reto principal no es solo recolectar información, sino procesarla en tiempo real.

A medida que misiones como Artemis II y NISAR aumentan su complejidad, el volumen de datos crece de forma considerable. Esto ha llevado a integrar capacidades de inteligencia artificial directamente en las naves espaciales, reduciendo la dependencia de la comunicación con la Tierra. En este punto, AMD ofrece una combinación de CPU, GPU, FPGA y sistemas en chip (SoC) que permiten ejecutar tareas críticas con menor latencia y mayor autonomía.

Procesamiento en el espacio: menos dependencia de la Tierra

Uno de los avances más relevantes es el uso de computación en el “borde”, es decir, el procesamiento de datos cerca de donde se generan. En el caso de la exploración lunar, la distancia con la Tierra introduce retrasos que pueden afectar la toma de decisiones. Para enfrentar esto, AMD ha desarrollado chips tolerantes a la radiación que integran capacidades de inteligencia artificial y procesamiento avanzado directamente en los sistemas de vuelo.

Estos desarrollos permiten que las naves analicen información de sensores en tiempo real, optimicen recursos y operen con mayor independencia. En escenarios donde la comunicación es limitada, esta autonomía resulta determinante.

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Además, los sistemas basados en FPGA ofrecen una ventaja adicional: pueden ser reconfigurados incluso después del lanzamiento. Esto permite actualizar algoritmos, incorporar nuevos modelos de IA y ajustar el rendimiento de los equipos a lo largo de la misión, algo clave en proyectos que pueden durar años o incluso décadas.

Empresas del sector ya están adoptando estas soluciones. Blue Origin, por ejemplo, trabaja con chips Versal AI Edge de AMD en sus sistemas de vuelo para futuros módulos lunares. Por su parte, NEC desarrolla una constelación de satélites de comunicación óptica con esta tecnología, con el objetivo de mejorar la conectividad desde el espacio hacia la Tierra.

IA y resiliencia para misiones de alto riesgo

El uso de inteligencia artificial a bordo también responde a la necesidad de manejar grandes volúmenes de datos. La misión NISAR, desarrollada entre la NASA y la agencia espacial india, es un ejemplo de ello. Este proyecto genera información compleja mediante radar de apertura sintética, lo que exige procesamiento avanzado antes de ser enviada al planeta.

En este tipo de casos, los sistemas de AMD permiten filtrar, comprimir y analizar datos directamente en órbita, enviando solo la información relevante. Esto no solo mejora la eficiencia, sino que acelera la toma de decisiones en áreas como monitoreo ambiental o gestión de desastres.

La fiabilidad es otro factor crítico. Los equipos utilizados en el espacio deben resistir radiación, temperaturas extremas y largos periodos de operación sin mantenimiento. Para ello, AMD ha desarrollado componentes con certificaciones específicas, soporte a largo plazo y pruebas que garantizan su funcionamiento bajo condiciones adversas.

Esta combinación de rendimiento, adaptabilidad y resistencia ha permitido que sus tecnologías participen en misiones complejas, incluyendo OSIRIS-REx, que recolectó muestras de un asteroide.

El avance de estas soluciones coincide con los planes de expansión de la NASA y sus aliados, que buscan consolidar una presencia sostenida fuera de la Tierra. En ese camino, la computación de alto rendimiento ya no es un complemento, sino una pieza central para el éxito de cada misión.