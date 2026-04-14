Francia migrará a Linux y plataformas propias para reducir dependencia tecnológica: Adiós a Windows

El Gobierno de Francia avanzó en su estrategia de soberanía digital tras un seminario interministerial que reunió a funcionarios, entidades públicas y representantes del sector privado. La iniciativa, coordinada por la Dirección Interministerial de Asuntos Digitales (DINUM), busca reducir la dependencia del Estado frente a proveedores tecnológicos fuera de Europa y fortalecer el desarrollo de soluciones propias.

El encuentro, realizado el 8 de abril de 2026, permitió alinear a distintas instituciones en torno a una meta común: migrar progresivamente hacia herramientas digitales europeas o bajo control estatal. La decisión responde a la necesidad de tener mayor control sobre los datos, la infraestructura tecnológica y las condiciones de uso de los servicios digitales.

Entre las medidas ya anunciadas se encuentra el cambio en los sistemas operativos de las estaciones de trabajo del sector público. DINUM confirmó que dejará de utilizar Windows para adoptar sistemas basados en Linux. La decisión apunta a disminuir la dependencia de proveedores extranjeros en uno de los entornos más extendidos dentro de la administración pública.

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También se avanza en la adopción de plataformas digitales propias. El Fondo Nacional de Seguro de Salud inició la migración de cerca de 80.000 funcionarios a herramientas como Tchap, Visio y FranceTransfert, que permiten comunicación interna, videollamadas y envío de archivos dentro de un entorno controlado por el Estado.

Otro de los cambios se concentra en la gestión de datos sensibles. El Gobierno anunció que la plataforma de datos sanitarios será trasladada a una solución considerada confiable antes de finalizar 2026. La medida busca garantizar mayor control sobre la información y reducir la exposición a infraestructuras externas.

Planes por ministerio y nuevas alianzas

El seminario también presentó un método de trabajo basado en la colaboración entre entidades públicas y empresas privadas. La propuesta contempla la creación de alianzas para desarrollar soluciones tecnológicas conjuntas, apoyadas en estándares abiertos que permitan la interoperabilidad entre sistemas.

DINUM será la encargada de coordinar un plan interministerial en el que cada entidad deberá definir su propia hoja de ruta antes del otoño. Estos planes incluirán áreas como herramientas colaborativas, inteligencia artificial, software de seguridad, bases de datos, virtualización y redes.

Como parte del proceso, el Estado elaborará un diagnóstico detallado de sus dependencias tecnológicas actuales. Este análisis permitirá identificar los puntos más sensibles y orientar las decisiones de contratación pública hacia proveedores que operen dentro del entorno europeo.

En junio de 2026 se realizarán las primeras “reuniones digitales industriales”, en las que se prevé consolidar acuerdos entre el sector público y privado. Entre los objetivos está la creación de una alianza centrada en la soberanía digital europea, con participación de distintos actores del ecosistema tecnológico.

Las autoridades francesas sostienen que el control sobre las herramientas digitales se ha convertido en un factor determinante para la gestión pública. La estrategia en marcha busca que las decisiones tecnológicas, así como la evolución de los sistemas y sus costos, no dependan de actores externos.