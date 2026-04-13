Xiaomi tiene una freidora de aire 3 en 1 que también cocina al vapor y hornea

La marca china Xiaomi amplía su apuesta por los electrodomésticos inteligentes con un dispositivo que combina tres funciones en un solo equipo. Se trata de la Xiaomi Mi Home Smart Air Fryer Pro Steam & Bake Edition, una freidora de aire que también hornea y cocina al vapor, diseñada para reducir el espacio en la cocina sin sacrificar opciones de preparación.

El equipo integra un generador de vapor de 900W capaz de alcanzar temperaturas de hasta 130°C mediante inyección directa. Este sistema permite cocinar alimentos al vapor con mayor rapidez y sin exceso de agua, lo que se traduce en texturas más suaves y mejor conservación de nutrientes. Según la compañía, este método incrementa la eficiencia de cocción en un 30% frente a vaporeras eléctricas tradicionales.

A esto se suma un sistema de circulación de aire caliente en 360 grados que replica el efecto de una freidora de aire convencional, pero con un valor añadido: la combinación con vapor. El resultado es una cocción que logra exteriores crujientes e interiores jugosos, una característica especialmente útil para carnes, panes o repostería recalentada, que suelen perder humedad en otros equipos.

La freidora incluye 11 modos de cocción preconfigurados que abarcan desde fritura con vapor hasta guisos y preparaciones a baja temperatura. Además, ofrece un rango térmico entre 30 y 230°C, superior al de muchas freidoras de aire del mercado, que suelen limitarse a 200°C. Esto amplía las posibilidades culinarias, permitiendo desde deshidratar alimentos hasta hornear.

Un electrodoméstico pensado para el hogar conectado

Con una capacidad de 6,5 litros, el dispositivo está orientado a familias o a quienes buscan preparar varias porciones en una sola tanda. Su interior está fabricado en acero inoxidable 304, mientras que la cesta cuenta con un recubrimiento antiadherente sin flúor que facilita la limpieza. Incluye también una rejilla de doble nivel para cocinar distintos alimentos al mismo tiempo.

Uno de los elementos diferenciadores es su integración con el ecosistema digital de Xiaomi. A través de su plataforma de conectividad, los usuarios pueden controlar el equipo desde el celular, acceder a más de 100 recetas en la nube y ajustar parámetros de cocción de forma remota. Esta conectividad busca simplificar el uso diario y ampliar las opciones para quienes no tienen experiencia en la cocina.

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El lanzamiento se realizó inicialmente en China con un precio de 749 yuanes, cerca de 94 euros al cambio. Por ahora no hay confirmación oficial sobre su llegada a otros mercados, aunque el interés por este tipo de dispositivos multifunción ha crecido en los últimos años, impulsado por la necesidad de optimizar espacios y reducir el número de electrodomésticos en el hogar.

La propuesta de Xiaomi apunta a una tendencia clara: equipos más versátiles, conectados y orientados a una cocina práctica. En un solo aparato, la marca reúne funciones que antes requerían varios dispositivos, lo que podría marcar el camino para futuros desarrollos en el sector.