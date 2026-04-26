El Xiaomi 17 Fold se perfila como el plegable horizontal más ambicioso de la compañía. Tras el lanzamiento del Mix Fold 4 en julio de 2024, los reportes apuntan a que su sucesor llega con chip propio. Los registros internos vinculan el dispositivo con el procesador Xring O3, segunda generación del silicio de la compañía, en lugar de recurrir a Qualcomm.

Los registros identifican el modelo como Q18, con nombre en clave Lhasa, y lo asocian al número de modelo 2608BPX34C, que ya había aparecido antes en la base de datos IMEI. El Xring O3 sería la evolución directa del Xring O1, el chip que debutó en el Xiaomi 15S Pro en 2025 y marcó el primer paso real de la marca hacia el silicio propio.

Un plegable exige considerablemente más de un procesador que un teléfono convencional. La gestión térmica, el rendimiento sostenido durante sesiones largas y la eficiencia de batería se vuelven críticos cuando el factor de forma cambia. Que Xiaomi elija este escenario para su segunda generación de procesadores refleja la confianza que deposita en el Xring O3.

Xring O3 en formato plegable, control total sobre hardware y software

Diseñar el propio procesador permite afinar la relación entre chip y sistema operativo de una forma que no es posible con silicio de terceros. Apple lo ha demostrado durante años con resultados concretos para el usuario, mejor eficiencia, mayor fluidez y autonomía más predecible en el día a día.

Para Xiaomi, el argumento también es comercial. Menor dependencia de proveedores externos significa más margen para gestionar costos, controlar tiempos de producción y diferenciarse en el segmento de plegables premium, donde Samsung Electronics, Huawei y Google ejercen una presión cada vez más intensa sobre el mercado.

El calendario no está cerrado. Reportes previos ya anticipaban un retraso, y las filtraciones actuales sitúan el lanzamiento en julio de 2026, una fecha que ya había aparecido en informes sobre un plegable en desarrollo con bisagra y cámara propias, sin confirmación oficial por parte de Xiaomi.

¿Xiaomi 17 Fold, Mix Fold 5 o Mix Fold 6? El nombre final sigue sin definirse

Tres opciones manejan las fuentes, Xiaomi 17 Fold, Mix Fold 5 o Mix Fold 6. Mix Fold tiene reconocimiento entre los seguidores del formato, mientras que alinearlo con la serie 17 simplificaría el catálogo en mercados donde esa línea tiene menos historia y presencia entre el público general.

Lo que apuntan las filtraciones es que el dispositivo existe, está en fase avanzada de desarrollo y Xiaomi tiene intención de lanzarlo este año. En paralelo, la marca también prepara el Xiaomi 17 Max para China en mayo, un modelo de pantalla plana con batería de 8.000 mAh y cámara principal de 200 megapíxeles que completa una agenda de lanzamientos con varias piezas en movimiento.

Imagen: Xiaomi / Editada con IA (Gemini)