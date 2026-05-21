La POCO Pad C1 ya es oficial: pantalla 2K de 120 Hz y batería de 7600 mAh

Xiaomi hizo oficial la POCO Pad C1, una nueva tablet que ya aparece dentro de la web global de la compañía con HyperOS 3 instalado de fábrica. El modelo incorpora pantalla de 120 Hz, almacenamiento ampliable y un cuerpo metálico dentro de la gama Android económica.

La estrategia de reutilizar hardware entre líneas Redmi y Poco vuelve a aparecer con este lanzamiento. Gran parte de la base del dispositivo coincide con la Redmi Pad 9,7, algo que Xiaomi ya realizó anteriormente en distintos mercados internacionales.

Uno de los apartados más destacados aparece en la pantalla LCD de 9,7 pulgadas con resolución de 2048 x 1280 píxeles. El panel incorpora frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y muestreo táctil de 180 Hz para aplicaciones compatibles, una configuración poco frecuente dentro de tablets Android de este segmento.

Además, integra certificaciones TÜV Rheinland de baja emisión de luz azul, ausencia de parpadeo y compatibilidad con ritmo circadiano. El brillo máximo alcanza 600 nits en modo exterior, mientras que el cuerpo metálico mantiene un grosor de 7,4 mm y un peso de 406 gramos.

POCO Pad C1 apuesta por batería amplia y entretenimiento multimedia

En el interior aparece un Snapdragon 6s 4G Gen 2 fabricado en 6 nanómetros junto con memoria LPDDR4X y almacenamiento UFS 2.2. El dispositivo llegará en versiones de 4 GB de RAM con 64 GB internos y otra variante de 6 GB con 128 GB de almacenamiento.

Por otro lado, la POCO Pad C1 permite ampliar el almacenamiento mediante tarjetas microSD de hasta 2 TB. El equipo incorpora una batería de 7600 mAh compatible con carga rápida de 18 W mediante USB Tipo-C, aunque el cargador incluido dentro de la caja es de 15 W.

Según cifras oficiales, la autonomía alcanza hasta 15 horas de reproducción de video online y más de 16 horas de lectura en línea. HyperOS 3 incorpora funciones para compartir portapapeles, transferir archivos y responder llamadas entre dispositivos compatibles dentro del ecosistema Xiaomi.

Mientras tanto, el lanzamiento también coincide con la llegada de la Redmi Pad 9,7 a distintos mercados europeos. La relación entre ambos dispositivos refuerza la estrategia de Xiaomi de reutilizar hardware dentro de diferentes líneas comerciales.

Audio estéreo, cámaras y funciones que completan la propuesta del equipo

En conectividad, incorpora soporte para Wi-Fi 5 de doble banda, Bluetooth 5.0 y puerto para auriculares de 3,5 mm. También integra altavoces estéreo compatibles con audio de alta resolución y soporte para formatos como MP3, FLAC, AAC, WAV, MP4, MKV y H.265.

El apartado fotográfico incorpora una cámara trasera de 8 megapíxeles y una frontal de 5 MP. Ambas permiten grabación de video en resolución 1080p a 30 cuadros por segundo, manteniendo una configuración sencilla dentro de este tipo de dispositivos.

Finalmente, el equipo también incorpora desbloqueo facial por IA y compatibilidad con una funda protectora tipo tríptico que se venderá por separado. Además, el fabricante chino confirmó que el modelo superó más de 40 pruebas internas enfocadas en resistencia y durabilidad antes de su lanzamiento global.

Por ahora, Xiaomi no ha confirmado los precios oficiales ni fechas concretas de venta para cada mercado. Sin embargo, la presencia de la POCO Pad C1 dentro de la web global confirma el inicio del despliegue internacional del nuevo dispositivo del fabricante chino.

Imagen: POCO / Editada con IA (Gemini)