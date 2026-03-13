La renovación del iPad Air llega con un cambio que no pasa desapercibido: el salto al chip M4. La nueva generación de la tableta de Apple mantiene el diseño general de los últimos modelos, pero introduce mejoras técnicas que apuntan a mayor rendimiento, mejor conectividad y un sistema preparado para tareas con inteligencia artificial.

El nuevo iPad Air con chip M4 se presenta como una evolución directa del modelo previo con M3. A simple vista las diferencias no son radicales, pero el cambio de procesador y la ampliación de memoria marcan una actualización relevante para quienes utilizan el dispositivo en tareas creativas, productividad o edición de contenido.

Apple mantiene dos tamaños de pantalla. El modelo de 11 pulgadas continúa siendo la opción más portátil, mientras que la versión de 13 pulgadas ofrece mayor espacio para trabajar con varias aplicaciones abiertas.

Uno de los puntos centrales de esta generación es el nuevo procesador M4, que sustituye al M3 y promete un salto de rendimiento visible. Según la compañía, la tableta puede ser hasta 30 % más rápida que el iPad Air con M3 y hasta 2,3 veces más veloz que el modelo con M1.

Ese aumento se percibe especialmente en tareas que requieren potencia gráfica, como edición de video, modelado 3D o videojuegos. La GPU ahora admite trazado de rayos acelerado por hardware, una tecnología que mejora la iluminación y los reflejos en gráficos complejos.

Otra diferencia importante está en la memoria. El nuevo modelo incorpora 12 GB de memoria unificada, lo que representa un aumento del 50 % frente a la generación anterior. Esta ampliación permite manejar archivos más pesados y trabajar con aplicaciones exigentes sin que el sistema pierda fluidez.

Cambios en conectividad y capacidades de IA

Más allá del procesador, Apple introduce nuevos componentes propios para la conectividad. El iPad Air con chip M4 integra el chip inalámbrico N1 y el módem celular C1X, ambos desarrollados por la compañía.

Esto habilita compatibilidad con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y redes 5G en los modelos con conectividad celular. En la práctica, el objetivo es mejorar la estabilidad de la conexión y reducir el consumo energético cuando el dispositivo utiliza datos móviles.

El nuevo procesador también refuerza las funciones de inteligencia artificial dentro del sistema. El Neural Engine de 16 núcleos permite ejecutar modelos de IA directamente en el dispositivo. Esto se traduce en tareas como reconocimiento de texto en fotos, análisis de video o herramientas avanzadas dentro de aplicaciones creativas.

En el apartado de software, la tableta llega con iPadOS 26, una versión que introduce cambios en la forma de organizar aplicaciones y archivos. Entre las novedades aparece un sistema de ventanas más flexible, una barra de menú accesible desde la parte superior de la pantalla y mejoras en la aplicación Archivos para gestionar documentos.

Compatibilidad con accesorios y continuidad del ecosistema

La tableta mantiene compatibilidad con accesorios ya conocidos del ecosistema de Apple. El Apple Pencil Pro continúa siendo el lápiz digital más avanzado para este modelo, mientras que el Magic Keyboard para iPad Air añade teclado físico, trackpad y una fila de teclas de función.

Estos accesorios buscan convertir el dispositivo en una herramienta más cercana a un portátil ligero, especialmente para estudiantes o profesionales que trabajan con escritura, diseño o edición.

El precio base del dispositivo se mantiene respecto a la generación anterior. El modelo de 11 pulgadas inicia en 599 dólares, mientras que el de 13 pulgadas parte desde 799 dólares, con diferentes configuraciones de almacenamiento que van desde 128 GB hasta 1 TB.

¿Vale la pena la actualización?

El nuevo iPad Air con chip M4 no cambia la fórmula del dispositivo, pero sí refuerza varios de sus puntos más importantes. El aumento de memoria, el nuevo procesador y la conectividad actualizada apuntan a un equipo que puede mantenerse vigente durante más tiempo.

Para quienes usan modelos recientes, como el iPad Air con M3, el salto puede sentirse moderado. Sin embargo, los usuarios que aún tienen versiones con M1 o anteriores sí encontrarán mejoras más visibles en velocidad, gráficos y funciones basadas en inteligencia artificial.

Ahora bien, Apple apuesta por una actualización técnica que fortalece el rendimiento sin modificar demasiado la experiencia general del dispositivo.