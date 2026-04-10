La Tank Pad Ultra de 8849tech se presenta como una propuesta enfocada en usuarios que necesitan resistencia y funcionalidad fuera de entornos convencionales. La marca la posiciona como la primera tableta rugerizada del mundo con proyector integrado —diseñada para soportar golpes, agua, polvo y condiciones exigentes—, reforzando su carácter diferencial dentro de un segmento cada vez más especializado.



Su diseño robusto e impermeable, junto a una manija desmontable que también funciona como soporte, la hace especialmente útil para trabajos en obra, campamentos o actividades en entornos exigentes. Con un peso de 1.345 gramos y un grosor de 23,6 mm, no está pensada para ser ligera, sino para ofrecer soluciones prácticas donde otros dispositivos no resisten.

Uno de sus elementos más llamativos es el proyector DLP de tiro corto integrado con resolución de 1.920 x 1.080 píxeles, autoenfoque y 260 lúmenes de brillo; permite realizar proyecciones sin depender de dispositivos externos, facilitando presentaciones, visualización de contenido o trabajo en campo directamente sobre superficies cercanas.

En el apartado energético, incorpora una batería de 23.400 mAh, superior a la generación previa. También puede funcionar como banco de energía mediante carga inversa, ampliando su utilidad en movilidad. La carga se realiza mediante USB-C con soporte de hasta 66W, pensada para contextos donde el acceso a energía es limitado.

Tank Pad Ultra: hardware, sensores y conectividad para uso en exteriores

A nivel de rendimiento, integra un procesador MediaTek Dimensity 8200, acompañado de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento ampliable mediante microSD. Su pantalla de 10,95 pulgadas con resolución de 1.920 x 1.200 píxeles se complementa con doble SIM 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC y GPS, cubriendo escenarios de conectividad exigentes.

En el apartado fotográfico, incluye una cámara principal de 50 MP con sensor Sony IMX766, una cámara de visión nocturna de 64 MP (OV64B) y una frontal de 32 MP (IMX616). A esto se suman sensores como giroscopio, acelerómetro, brújula y luz ambiental, además de una linterna integrada para uso en exteriores.

La Tank Pad Ultra inicia su comercialización el 10 de abril a través del sitio web del fabricante 8849tech. Por ahora no hay precio oficial confirmado, y se espera que se anuncie en el momento de su disponibilidad.

Imagen: 8849tech / Editada con IA (Gemini)