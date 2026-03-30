Reportes recientes tras su paso por la certificación MIIT en China y una filtración del usuario de Weibo @PandaVeryBald adelantaron los primeros detalles del OnePlus Ace 6 Ultra. Entre lo más destacado figura una batería de 8.500 mAh, muy por encima de los 6.700 mAh del modelo anterior, con un claro enfoque en la autonomía.

Dentro de la estrategia de la marca, la serie Ace ha estado orientada principalmente al mercado chino, con dispositivos que priorizan rendimiento y batería a precios competitivos. Parte de estos modelos han llegado a otros mercados con nombres distintos, generalmente dentro de la línea “R”, aunque no siempre conservan las mismas características.

En pantalla también hay cambios relevantes. La tasa de refresco sube a 165 Hz, frente a los 144 Hz previos. A falta de confirmación oficial, todo apunta a un panel AMOLED u OLED cercano a las 6,8 pulgadas. Esto se traduce en mayor fluidez en juegos y navegación, reforzando su enfoque en la experiencia visual.

OnePlus Ace 6 Ultra apunta alto con batería gigante y potencia gaming

Para el rendimiento, se menciona el MediaTek Dimensity 9500, el mismo chip que utilizan el Oppo Find X9 Pro y el Vivo X300 Pro. Con esta base, el equipo se ubica en la gama alta y apunta a ofrecer un rendimiento sólido en juegos exigentes y multitarea sin comprometer la eficiencia energética.

En fotografía no se esperan cambios importantes. El Ace 5 Ultra incluía un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 8 MP y una cámara frontal de 16 MP. Todo indica que el enfoque seguirá centrado en rendimiento y autonomía, dejando en segundo plano las capacidades fotográficas.

Frente a otros modelos enfocados en hardware extremo, como el Redmi K90 Ultra, la propuesta busca competir en rendimiento y autonomía. Su presentación se espera en abril, mientras que su disponibilidad global sigue sin confirmarse. Como en generaciones anteriores, podría llegar fuera de China con otro nombre dentro de la familia OnePlus T.

Imagen: Editada con IA / Gemini