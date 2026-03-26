Samsung presentó oficialmente sus nuevos modelos de la serie A para 2026. Llegan a competir en la gama media con mejoras en pantalla, cámara y rendimiento. En esta comparativa del Galaxy A57 vs A37 analizamos qué cambia realmente entre ambos. La idea es ayudarte a decidir cuál comprar según el tipo de uso.

Los dos modelos tienen pantalla de 6,7 pulgadas FHD+ con 120 Hz. También incluyen Vision Booster para mejorar la visibilidad bajo luz solar directa y certificación Eye Care de SGS. La diferencia está en el panel. El A57 usa Super AMOLED+, con mejor reproducción de color. El A37 incorpora Super AMOLED, un escalón por debajo en nitidez y precisión.

En cuanto al cuerpo, el A57 mide 6,9 mm y pesa 179 g. El A37 llega a 7,4 mm y 196 g. La diferencia se percibe al sostener el equipo durante el uso diario. Ambos tienen certificación IP68. Esto significa que resisten la inmersión en hasta 1,5 metros de agua dulce durante 30 minutos.

Cámaras, un sensor marca la diferencia entre los dos

El sensor principal de 50 MP, la macro de 5 MP y la cámara frontal de 12 MP son iguales en ambos equipos. La distancia está en el ultra gran angular, con 12 MP en el A57 frente a 8 MP en el A37. Esa diferencia se traduce en más detalle al fotografiar grupos numerosos, paisajes o espacios amplios.

En poca luz, ambos ajustan automáticamente la exposición y separan el sujeto del fondo para evitar fotos planas o sobreexpuestas. El A57 suma mayor velocidad de obturación para congelar mejor el movimiento, más Best Face, que selecciona la mejor expresión de cada persona en fotos grupales, y Auto Trim para edición automática de video.

IA, batería y software, terreno donde ninguno le gana al otro

Con One UI 8.5 sobre Android 16, los dos modelos integran Awesome Intelligence con funciones como Object Eraser para eliminar elementos no deseados de una foto, AI Select para extraer texto o imágenes directamente desde la pantalla, Voice Transcription para convertir grabaciones en texto y Circle to Search con Google. También incluyen Bixby y Gemini.

En rendimiento, el Galaxy A57 incorpora el nuevo procesador Exynos 1680, una evolución frente al Exynos 1580 de la generación anterior. Este cambio se acompaña de una cámara de vapor más grande para mejorar la disipación de calor, lo que en la práctica se traduce en un desempeño más fluido en multitarea, aplicaciones exigentes y funciones de inteligencia artificial, además de ligeras mejoras en el procesamiento de imágenes.

La batería de 5.000 mAh con Super Fast Charging 2.0 es igual en ambos modelos. Samsung indica que se alcanza el 60% de carga en aproximadamente 30 minutos, suficiente para salir con el teléfono cargado en poco tiempo. Ambos incluyen seis años de actualizaciones del sistema operativo y de seguridad, lo que extiende la vida útil del equipo.

Galaxy A57 vs A37: precio y cuál comprar

En Estados Unidos, el Galaxy A57 5G tiene un precio de 549,99 dólares y el Galaxy A37 5G llega a 449,99 dólares. Ambos modelos cuestan 50 dólares más que sus equivalentes del año pasado, una tendencia que Samsung comparte con otras marcas del sector ante el aumento en los costos de componentes.

Los dos modelos estarán disponibles desde el 10 de abril en mercados seleccionados. El A57 5G llega en Awesome Navy, Awesome Gray, Awesome Icyblue y Awesome Lila, mientras que el A37 5G se ofrece en Awesome Lavender, Awesome Charcoal, Awesome Graygreen y Awesome White.

El A57 tiene argumentos concretos para quienes usan el ultra gran angular con frecuencia, valoran un panel más preciso en color y prefieren un cuerpo más ligero. El A37 cubre sin problemas el uso cotidiano, redes sociales, fotografía en condiciones normales y navegación, a un precio más accesible.

Imagen: Generada con IA / Gemini