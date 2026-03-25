El OnePlus 15T se lanza en China como una propuesta centrada en autonomía y rendimiento sostenido. Combina un formato compacto, construcción en vidrio con marco de aluminio y certificación IP68/IP69K que garantiza resistencia frente a agua, polvo y condiciones exigentes como chorros a alta presión.
El dispositivo integra el Snapdragon 8 Elite Gen 5 fabricado en 3 nanómetros, junto a GPU Adreno 840 y almacenamiento UFS 4.1. Esta base permite ejecutar aplicaciones exigentes y mantener estabilidad en multitarea. El sistema está diseñado para sostener cargas prolongadas sin interrupciones ni caídas de rendimiento.
Un enfoque claro en la autonomía real
La batería de 7.500 mAh con tecnología de silicio-carbono es el eje del dispositivo. Este avance permite aumentar la densidad energética sin afectar el grosor de 8,4 mm ni el peso de 194 gramos. En uso diario puede cubrir jornadas completas con consumo intensivo sin depender del cargador.
La carga rápida alcanza 100 W por cable y 50 W de forma inalámbrica, compatible con estándares como UFCS, PPS y PD. Según el fabricante puede recuperar el 61% en 30 minutos. También incorpora carga inversa por cable de 10 W para alimentar otros dispositivos.
Potencia pensada para uso continuo
El equipo ofrece configuraciones de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno, sin opción de expansión mediante tarjeta. Esta combinación permite ejecutar múltiples aplicaciones y procesos exigentes sin interrupciones, manteniendo estabilidad en sesiones prolongadas de uso intensivo.
La pantalla AMOLED de 6,32 pulgadas cuenta con resolución 1216 x 2640 píxeles y tasa de refresco de 165 Hz. Integra soporte para Dolby Vision, HDR10+ y HDR Vivid, con brillo máximo de 3.600 nits. El panel mantiene visibilidad en exteriores y respuesta fluida en navegación.
El sistema de cámaras integra dos sensores de 50 megapíxeles. El sensor principal incorpora enfoque automático y estabilización óptica, mientras que el teleobjetivo periscópico ofrece zoom óptico de 3,5 aumentos. El conjunto permite grabación en 8K y múltiples opciones en 4K y cámara lenta.
El software se basa en Android 16 bajo ColorOS 16 en su versión para China, integrando funciones orientadas a optimizar el rendimiento y la gestión de tareas en el uso diario.
Precio y disponibilidad del OnePlus 15T
El OnePlus 15T parte desde 4.299 yuanes, unos 625 dólares al cambio para la versión con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Las configuraciones superiores alcanzan los 5.699 yuanes, cerca de 828 dólares, con opciones que llegan hasta 1 TB.
Las ventas comienzan a finales de marzo en China. Por ahora, no hay confirmación oficial sobre su disponibilidad en otros mercados. El modelo se comercializa inicialmente en ese país, sin detalles confirmados sobre una posible distribución internacional.
Imagen: OnePlus / Editada con IA (Gemini)