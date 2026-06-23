Meta Glasses, así son las nuevas gafas con IA de Meta: este es su precio y traducen conversaciones en tiempo real

Meta presentó oficialmente las Meta Glasses, una nueva generación de gafas inteligentes desarrollada junto a EssilorLuxottica. El dispositivo llega con inteligencia artificial integrada, compatibilidad con lentes formulados y una propuesta que apunta a convertir las gafas en uno de los principales puntos de acceso a la IA en la vida cotidiana.

La compañía asegura que esta línea reúne la experiencia acumulada en sus anteriores gafas inteligentes y la combina con nuevas capacidades impulsadas por Meta AI. El lanzamiento incluye 26 configuraciones diferentes entre monturas, colores y tipos de lentes, con un precio inicial de 299 dólares.

La apuesta de Meta responde a una tendencia cada vez más visible en la industria tecnológica. Mientras los teléfonos siguen siendo el centro de la experiencia digital, las empresas buscan dispositivos capaces de ofrecer asistencia inteligente de manera más natural y permanente durante el día.

Las Meta Glasses incorporan un botón dedicado para activar Meta AI, permitiendo realizar consultas por voz, acceder a información en tiempo real o gestionar tareas sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.

Meta Glasses quieren llevar la IA a todas partes

La nueva familia incluye tres diseños distintos. Meta Adventurer apuesta por una forma rectangular clásica; Meta Fury adopta una apariencia más llamativa; y Meta Glasses by Kylie, desarrollada junto a la celebridad Kylie Jenner, ofrece una montura ovalada inspirada en su estilo personal.

Más allá de la estética, las gafas incorporan altavoces abiertos que permiten escuchar música, podcasts o llamadas sin bloquear completamente el sonido exterior. También cuentan con un sistema de micrófonos diseñado para mejorar la calidad de las conversaciones incluso en entornos con viento.

Entre sus funciones destaca la posibilidad de capturar fotos y videos con manos libres. La compañía también mantiene herramientas de privacidad para que los usuarios controlen qué información comparten y cuándo utilizan las capacidades de grabación.

La autonomía es otro de los puntos fuertes anunciados por Meta. Las gafas prometen más de ocho horas de uso continuo y un estuche de carga portátil capaz de proporcionar hasta 40 horas adicionales de energía.

Traducción en tiempo real y navegación entre las novedades

Uno de los cambios más importantes está en la integración de Muse Spark, el nuevo modelo de inteligencia artificial desarrollado por Meta para sus dispositivos. Gracias a esta tecnología, las gafas pueden comprender mejor lo que el usuario observa y ofrecer respuestas más precisas sobre temas diversos, desde resultados deportivos hasta recomendaciones locales.

La empresa afirma que la IA también puede ayudar a organizar actividades diarias, gestionar calendarios y crear hábitos mediante comandos de voz.

Las actualizaciones futuras ampliarán todavía más las capacidades del dispositivo. Entre las funciones anunciadas se encuentra una herramienta de fotografía dinámica que captura varios fotogramas automáticamente para sugerir la mejor imagen.

Además, Meta confirmó que próximamente incorporará navegación peatonal con indicaciones paso a paso y ampliará la traducción en tiempo real con soporte para 14 idiomas adicionales, incluyendo mandarín, japonés, hindi y coreano.

Con este lanzamiento, Meta refuerza su apuesta por los dispositivos vestibles impulsados por inteligencia artificial y deja ver cómo imagina la próxima etapa de la computación personal: una en la que la IA acompaña al usuario durante todo el día desde un accesorio tan cotidiano como unas gafas.