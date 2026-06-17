Así funcionará la nueva licencia de conducción por puntos en Colombia

La forma en que se sancionan las infracciones de tránsito en Colombia está a punto de cambiar. El Congreso aprobó en último debate el proyecto que crea la licencia de conducción por puntos, un sistema que no solo castigará las faltas con multas económicas, sino que también afectará directamente el historial de cada conductor. La iniciativa ahora solo espera la firma del presidente Gustavo Petro para convertirse en ley.

La propuesta introduce un mecanismo utilizado en varios países y que busca reducir la reincidencia en las vías. La idea es sencilla: cada conductor recibe una cantidad inicial de puntos y estos se descuentan cada vez que comete una infracción. Cuando el saldo llega a cero, la licencia queda cancelada.

Durante la discusión final en el Senado fue retirado uno de los apartados más polémicos del proyecto, que contemplaba la creación de un seguro adicional para cubrir daños materiales, similar al SOAT. Sin embargo, el sistema de puntos se mantuvo intacto.

Así funcionará la licencia de conducción por puntos

Según el texto aprobado, las licencias para vehículos particulares comenzarán con 26 puntos, mientras que las destinadas al servicio público tendrán 36 puntos.

Cada infracción descontará una cantidad determinada. La reducción oscilará entre 4 y 10 puntos en la mayoría de los casos, dependiendo de la gravedad de la conducta.

También se estableció un incentivo para quienes atiendan rápidamente las sanciones. Si el conductor paga la multa y realiza un curso sobre normas de tránsito dentro de los 20 días siguientes al comparendo, perderá únicamente la mitad de los puntos correspondientes.

El proyecto contempla además un sistema de recuperación. Quien haya perdido puntos podrá volver al puntaje inicial si permanece dos años continuos sin cometer nuevas infracciones.

La iniciativa incorpora igualmente un esquema gradual para conductores novatos. Durante el primer año, quienes obtengan licencia por primera vez tendrán ciertas restricciones. Si no registran infracciones durante ese periodo, accederán a una licencia plena. En caso contrario, deberán esperar más tiempo y cumplir limitaciones relacionadas con velocidad, número de pasajeros y la obligación de identificarse como conductores novatos.

Las faltas que más podrían afectar a los conductores

Entre las infracciones que restarían puntos aparecen conductas frecuentes como estacionar en lugares prohibidos, bloquear intersecciones o no disminuir la velocidad en zonas cercanas a hospitales, escuelas o terminales de transporte.

Otras faltas tendrían consecuencias más severas. Conducir con la licencia vencida, sin portar el documento o circular con irregularidades en las placas podría representar descuentos mayores.

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Las sanciones más altas recaerían sobre comportamientos considerados de alto riesgo para la seguridad vial. Entre ellos están conducir sin licencia, ignorar un semáforo en rojo, transitar en contravía, realizar maniobras peligrosas o exceder la velocidad máxima permitida en más de 20 kilómetros por hora.

La aprobación de este modelo marca una de las reformas más importantes para los conductores colombianos en los últimos años. Si recibe la sanción presidencial, la licencia de conducción por puntos transformará la manera en que se controlan las infracciones, trasladando el peso de las consecuencias más allá de una multa y poniendo en juego la posibilidad de seguir conduciendo legalmente.