La marca china Honor confirmó que el próximo 23 de abril realizará en Francia el evento de presentación de su nueva serie HONOR 600. La cita está programada para las 10:00 a. m. hora local, y marcará la llegada de dos modelos: HONOR 600 y HONOR 600 Pro, dispositivos que apuntan a competir en la gama alta con un énfasis particular en rendimiento y capacidades fotográficas.

Aunque la compañía no ha publicado aún la ficha técnica oficial, en los últimos días han circulado filtraciones que permiten anticipar algunas de sus características. Entre ellas, destacan imágenes de diseño y datos de configuración que sugieren una evolución respecto a generaciones anteriores.

Según información difundida por el portal WinFuture, ambos modelos compartirían una línea estética similar, con diferencias concentradas principalmente en el sistema de cámaras. El HONOR 600 contaría con un módulo de doble lente, mientras que la versión Pro incorporaría una configuración de triple cámara, incluyendo un sensor teleobjetivo para mejorar el zoom y la captura a distancia.

Pantalla, batería y rendimiento en el centro de la apuesta

Las filtraciones también apuntan a que la serie HONOR 600 integrará pantallas OLED de 6,57 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 120 Hz, una combinación que busca ofrecer mayor fluidez en navegación y consumo multimedia. A esto se sumaría el uso de procesadores de la serie Snapdragon 8, desarrollados por Qualcomm, lo que ubicaría a estos equipos dentro del segmento de alto rendimiento.

Uno de los datos que más ha llamado la atención es la posible inclusión de baterías cercanas a los 9.000 mAh, una capacidad poco común en este tipo de dispositivos y que podría traducirse en una mayor autonomía frente a competidores directos.

En el apartado fotográfico, ambos modelos tendrían sensores principales de hasta 200 megapíxeles. En el caso del HONOR 600 Pro, la presencia de un teleobjetivo reforzaría su perfil como equipo orientado a fotografía avanzada. También se espera que los dispositivos lleguen en colores negro, dorado y naranja.

A nivel de rendimiento, una reciente aparición en la base de datos de Geekbench ha dado pistas sobre el modelo Pro. El equipo, identificado con el código VKP-NX9, estaría equipado con el procesador Snapdragon 8 Elite, acompañado de 12 GB de memoria RAM y el sistema operativo Android 16.

Los resultados publicados muestran cifras de 2.951 puntos en pruebas de un solo núcleo y 8.956 en multinúcleo, además de puntajes gráficos destacados en OpenCL y Vulkan. Estos datos, aunque preliminares, refuerzan la idea de que el HONOR 600 Pro buscará posicionarse como uno de los dispositivos más potentes dentro de su categoría.

Por ahora, se espera que durante el evento en Francia se confirmen estas especificaciones y se revelen detalles sobre disponibilidad y precios en distintos mercados.