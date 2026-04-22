Antes de su presentación oficial, el Motorola Edge 70 Pro+ ha quedado al descubierto en una filtración que revela uno de sus aspectos más llamativos, el diseño. No se trata solo de nuevos tonos, sino de una propuesta que combina color y acabado para diferenciarse dentro de la gama alta actual.

Las imágenes, difundidas por el filtrador Evan Blass en su cuenta de X, muestran cinco variantes del dispositivo y adelantan con bastante detalle cómo será su aspecto final. Más que un simple cambio estético, la filtración pone el foco en la variedad de materiales utilizados en la parte trasera.

edge 70 pro / + pic.twitter.com/6ebWc45GWo — Evan Blass (@evleaks) April 21, 2026

Según lo filtrado, las versiones azul y turquesa presentan un acabado textil, mientras que la variante blanca apuesta por un efecto mármol. El modelo marrón simula una textura de madera y el granate se mantiene como la opción más tradicional con acabado liso. Esta combinación sugiere una apuesta por diferenciarse a través de materiales, más allá del color.

En términos prácticos, esta diversidad no solo cambia la apariencia del dispositivo, sino también la sensación en mano. Elegir un modelo podría depender tanto del tacto como del diseño visual, un enfoque que apunta a usuarios que valoran la experiencia de uso más allá de la ficha técnica.

Motorola Edge 70 Pro+: lo que se sabe del modelo antes de su lanzamiento

Por ahora, Motorola no ha confirmado oficialmente las especificaciones del Edge 70 Pro+, aunque su posicionamiento dentro de la gama sugiere que será una versión superior del Edge 70 Pro, que sirve como referencia dentro de la misma familia.

El Motorola Edge 70 Pro cuenta con una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 144 Hz, además de una batería de silicio-carbono de 6.500 mAh con carga rápida de 90W. A esto se suman el procesador MediaTek Dimensity 8500 Extreme, las certificaciones IP68 e IP69 y un sistema de cámaras con sensor principal de 50 MP acompañado de un ultra gran angular y una cámara frontal.

Además, ambos modelos han sido asociados a certificación HDR10+ en registros previos, lo que apunta a mejoras en contraste y reproducción de contenido compatible. Por su posicionamiento, se espera que el Edge 70 Pro+ mejore estas características, especialmente en rendimiento y capacidades fotográficas, aunque no hay detalles confirmados al respecto.

A falta de confirmación oficial sobre precio y fecha de lanzamiento, la filtración deja claro que Motorola busca diferenciar este modelo no solo por sus especificaciones. En un mercado donde dispositivos de Samsung y Apple dominan con propuestas similares, el diseño podría convertirse en un factor decisivo.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT