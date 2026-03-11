Elegir entre el Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 17 Ultra no es una decisión técnica, es una decisión personal. Depende de lo que cada uno valora, de los hábitos y de cómo se usa el teléfono cada día. Los números importan, pero la respuesta correcta no es la misma para todo el mundo.

Galaxy S26 Ultra, la pantalla como argumento

Aquí el Galaxy S26 Ultra parte con ventaja en resolución; con 500 píxeles por pulgada frente a los 416 del Xiaomi y una resolución un 43% mayor, la diferencia se nota en cuanto se ponen los dos teléfonos uno al lado del otro. En brillo, el Xiaomi responde con 3.500 nits frente a los 2.600 del Samsung, lo que equilibra la partida en exteriores.

El Xiaomi suma compatibilidad Dolby Vision y una tasa de muestreo táctil de 300 Hz que en juegos competitivos sí se percibe. Para quienes juegan mucho, ese dato importa. Para quienes consumen contenido y navegan, la pantalla del Samsung sigue siendo una de las más precisas del mercado.

Xiaomi 17 Ultra vs Samsung, la batería como knock-out

Aquí la diferencia es clara. El Xiaomi 17 Ultra trae una batería de 6.000 mAh contra los 5.000 mAh del Samsung, son 1.000 mAh de diferencia que en la práctica se traduce en una autonomía mayor al final del día. Para quienes olvidan el cargador con frecuencia, este dato no es menor.

La carga tampoco acompaña al Samsung, 60W con cable y 25W inalámbrico frente a los 90W y 50W del Xiaomi. Paradójicamente, el teléfono con menos batería también carga más lento. Es la decisión de diseño más discutible del Galaxy S26 Ultra en un año donde la competencia ya no acepta compromisos en autonomía.

Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 17 Ultra, cámaras, construcción y rendimiento

Las cámaras muestran dos filosofías distintas. El Samsung monta un sensor principal de 200 MP con estabilizador óptico y sensor BSI que prioriza consistencia en condiciones difíciles, especialmente de noche. El Xiaomi apuesta por un sensor de 50 MP con formato de una pulgada que favorece la captura de luz y la profundidad natural de las imágenes.

En vídeo, ambos graban 8K a 30fps, pero el Xiaomi añade 4K a 120fps, una ventaja real para creadores de contenido. La cámara frontal también favorece al Xiaomi, con 50 MP frente a los 12 MP del Samsung, una diferencia que se nota especialmente en videollamadas y selfies.

En construcción, ambos tienen certificación IP68 y son sumergibles hasta 6 metros. El Samsung es ligeramente más ligero con 214 g frente a los 218 g del Xiaomi y es compatible con S-Pen, un elemento que amplía sus posibilidades para productividad y anotaciones en el día a día.

En rendimiento, los dos usan el mismo chip, el Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 con 16 GB de RAM, por lo que en el uso cotidiano ambos son igual de rápidos. El Samsung admite dos eSIM además de dos SIM físicas. El Xiaomi ofrece SOS de emergencia vía satélite, útil en zonas sin cobertura móvil.

¿Cuál elegir?

El Galaxy S26 Ultra arranca desde €1.449 (aprox. $1.499 USD) y el Xiaomi 17 Ultra desde €1.499,99 (aprox. $1.620 USD), ambos en 512GB. Una diferencia de unos €50 que no debería inclinar la balanza por sí sola, pero que suma al momento de decidir.

El Galaxy S26 Ultra es el teléfono más refinado de la comparativa, con mejor resolución de pantalla, construcción documentada y más opciones de conectividad. Para quien busca el flagship que hace todo bien sin compromisos visibles en el día a día, es la compra más segura.

El Xiaomi 17 Ultra es para quien pone la autonomía y la carga rápida por encima de todo y necesita el máximo en vídeo y selfies. Su batería más grande y su carga de 90W lo convierten en un teléfono pensado para quienes usan el móvil intensamente durante todo el día.

Una sola diferencia puede decidirlo todo, si se llega al final del día con batería o no. Si la autonomía es la prioridad, el Xiaomi tiene ventaja. Si la pantalla y la consistencia fotográfica pesan más, el Samsung no decepciona.

Imagen: Generada con IA / Gemini