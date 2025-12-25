Xiaomi 17 Ultra por fin es oficial: ¿qué cambia frente al 15 Ultra y cuánto cuesta?

Ya es oficial. Xiaomi presentó finalmente el Xiaomi 17 Ultra y, con él, la ficha técnica completa de su nuevo buque insignia. No se trata solo de una actualización anual: este modelo llega con cambios clave en pantalla, potencia, batería y fotografía que lo convierten en el Ultra más ambicioso que ha fabricado la marca hasta ahora.

Desde el diseño, el 17 Ultra sorprende por una contradicción bien resuelta: es el Ultra más grande, pero también uno de los más delgados. Con apenas 8,29 mm de grosor, reduce más de un milímetro frente al 15 Ultra, sin sacrificar batería ni cámara. Sus 223 gramos lo mantienen en el terreno premium, pero con una ergonomía mejorada para el uso diario.

La pantalla es, sin discusión, uno de sus mayores saltos generacionales. Xiaomi monta un panel M10 OLED LTPO plano de 6,9 pulgadas, con resolución cercana a 2K, brillo máximo de 3.500 nits y tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz. Frente al 15 Ultra, no solo crece en tamaño, sino también en calidad visual, consumo energético y protección ocular. Es la mejor pantalla que ha tenido un Xiaomi hasta la fecha, pensada tanto para juegos exigentes como para consumo multimedia de alto nivel.

En potencia, el cambio es igual de contundente. El Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado por hasta 16 GB de RAM LPDDR5X y 1 TB de almacenamiento UFS 4.1, coloca al 17 Ultra en la cima del rendimiento Android. Xiaomi no solo apuesta por el chip más potente del mercado, sino que mejora la disipación térmica con un sistema de refrigeración líquida de doble anillo, capaz de aumentar la conductividad del calor en un 50 %. En la práctica, esto significa más estabilidad en juegos, grabación de video prolongada y tareas de inteligencia artificial sin caídas de rendimiento.

Otro punto donde hay mejora clara es la batería. El 17 Ultra integra 6.800 mAh, la más grande vista en un Ultra de Xiaomi. Supera al 15 Ultra tanto en capacidad como en versatilidad: carga rápida de 90 W, inalámbrica de hasta 80 W y carga inversa, pensada para accesorios o incluso otros teléfonos. Es un avance importante para un dispositivo con pantalla grande y hardware tan exigente.

La cámara vuelve a ser el eje del producto. El sensor principal Light Fusion 1050L de una pulgada, desarrollado junto a Leica, incorpora tecnología LOFIC para mejorar el rango dinámico, especialmente en escenas nocturnas y a contraluz. Frente al modelo anterior, el procesamiento de luz y color da un salto notable. El teleobjetivo de 200 MP, con zoom óptico continuo de 75 a 100 mm y alcance digital hasta 400 mm, consolida al 17 Ultra como uno de los móviles más completos para fotografía móvil avanzada.

Todo corre bajo HyperOS 3 basado en Android 16, con novedades como duplicación entre dispositivos Apple y Xiaomi, además de comunicación satelital dual, una función todavía poco común incluso en la gama alta.

En precios, el Xiaomi 17 Ultra parte desde 6.999 yuanes, equivalentes aproximadamente a 850 dólares o cerca de 3,65 millones de pesos colombianos. Las versiones más completas y la Leica Edition superan los 1.000 dólares, acercándose a los 4,3 millones de pesos colombianos, según conversión aproximada.