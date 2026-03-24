James Gunn responde cuándo ocurre la película de ‘Supergirl’ dentro de la cronología de DC

Superman nos demostró que el universo de DC liderado por James Gunn tiene todo el potencial para ser una de las mejores cosas que ver en la pantalla grande. ¿Pero cómo va a funcionar exactamente la cronología de sus series y películas? Para comenzar a resolver esta pregunta, Gunn finalmente respondió cuándo es que ocurren los eventos de Supergirl.

A través de una publicación en Threads, el director respondió a la duda de un usuario sobre el tema: “¿Cuándo toma lugar Supergirl en comparación con Man of Tomorrow? Sé que habías dicho que querías que el DCU fuera como Star Wars, en una línea de tiempo, pero no lanzadas en orden necesariamente“.

La respuesta de Gunn fue bastante sencilla y directa: “¿Tiene lugar entre Superman y Man of Tomorrow?”.

¿Qué significa que Supergirl ocurra antes de los eventos de Man of Tomorrow?

Aunque la respuesta de Gunn pueda parecer poco importante, lo cierto es que entrega mucha información clave sobre lo que podemos esperar de la cinta, al menos para preparar el escenario de la secuela de Superman.

Kara solo aparece al final de la película de Superman. También sabemos que su filme se desarrollará principalmente fuera de la Tierra, con la kriptoniana lidiando con su sentido de pérdida y la manera en la que su primo ha logrado convertirse en un símbolo de esperanza en el mundo.

Hay otro punto muy importante que esperamos que la película revele: cómo ha lidiado Kara con la verdadera intención de Jor-El y Lara Lor-Van. ¿Sabía ella que el propósito de ellos era que Superman tomara el control del planeta? Tendría sentido, considerando que ella era una adolescente cuando Kriptón explotó, de manera que seguramente conocía la filosofía y mentalidad de su cultura.

La segunda pregunta relevante que deja el comentario de Gunn es la oportunidad de que la heroína tenga un rol más importante en la cronología. Si los rumores son ciertos y el villano de la próxima película de Superman es Brainiac, tendría todo el sentido que Kara tuviera una participación mucho más grande en la historia (en la mayoría de versiones, el villano se encarga de guardar y miniaturizar la ciudad de Kandor).

Imágenes: Captura de pantalla