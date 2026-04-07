Netflix lanza nueva app infantil con juegos y anuncia más series para niños

Netflix presentó una nueva aplicación infantil y anunció la ampliación de su catálogo para niños con series inéditas y nuevos episodios de producciones ya conocidas. La plataforma lanzó Netflix Playground, una app que combina juegos interactivos con personajes populares, y confirmó una serie de estrenos dirigidos al público preescolar en los próximos meses.

La herramienta estará disponible desde el 28 de abril y hace parte de la suscripción sin costo adicional. Está diseñada para niños de hasta 8 años y puede instalarse en celulares y tabletas. Para usarla, solo se necesita iniciar sesión con una cuenta activa de Netflix.

Juegos sin anuncios y uso offline

Netflix Playground reúne actividades interactivas basadas en franquicias reconocidas. Entre ellas aparecen Peppa Pig y los personajes de Sesame Street, junto con contenidos inspirados en las historias de Dr. Seuss.

Los niños pueden acceder a juegos de memoria, rompecabezas, dinámicas de creatividad y exploración de entornos virtuales. Una de las características principales es que todas las actividades funcionan sin conexión a internet, lo que permite su uso en desplazamientos o espacios sin acceso a red.

La aplicación no incluye publicidad ni compras dentro de la plataforma. Además, se integra con los controles parentales ya disponibles, que permiten ajustar la experiencia según la edad, bloquear títulos específicos y proteger perfiles mediante PIN.

Nuevas series y regresos

El anuncio también incluye la llegada de nuevos contenidos. Netflix confirmó otra temporada de Gran Camión y más episodios de Misterios animales, además del estreno de Young MacDonald, una serie musical centrada en un niño que aprende sobre la vida en una granja junto a animales.

En paralelo, se suman nuevos capítulos de producciones como Ms. Rachel y Sesame Street, así como títulos basados en el universo de Dr. Seuss. La programación se complementa con contenidos como Calle CoComelon y nuevas entregas de Mark Rober: CrunchLabs, con énfasis en entretenimiento educativo.

Los estrenos se distribuirán entre abril y junio, con fechas escalonadas para mantener la oferta activa durante ese periodo.