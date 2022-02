Charlie Cox confirmó que regresará, al menos una vez más, a el MCU

Una de las sorpresas más agradables de ‘Spider-Man: No way Home’ fue el corto cameo que tuvo el Daredevil de Charlie Cox. Por supuesto, la película no entro en detalle a explicar cómo este Matt Murdock existe o qué tan cercano es su pasado del de la variante de Netflix (o son la misma persona). Pero el solo hecho de saber que finalmente podríamos ver al Demonio de Hell’s Kitchen luchar mano a mano con los héroes del MCU.

Marvel, por supuesto, está siendo bastante misterioso sobre cuándo y cómo podríamos ver el regreso de Cox. De hecho, no tenemos una confirmación oficial siquiera de su regreso, además de ciertos rumores que aseguran una serie que tendría como destino Disney+ o Star+/Hulu. Sin embargo, Cox decidió romper el silencio y responder pregunta que la mayoría nos estábamos haciendo: veremos de regreso a Daredevil.

En una entrevista para Radio Times Cox respondió que “sabe algo”. Al notar el silencio esperando algún tipo de ampliación solo complementó con: “No sé mucho. Pero hay algo más”.

La buena noticia es que al menos hay una aparición extra de Daredevil en el MCU. La mala, por supuesto, es que puede tratarse de otro cameo pequeño en alguna serie de Disney+ o en otra película. El hecho de que Cox no sepa mucho no significa que este nuevo ‘cameo’ (si resulta ser este el caso) no se haya grabado. Es posible que Marvel le haya pedido al actor grabar alguna escena en solitario que luego en post producción lo reúna con alguien más.

Por supuesto, es posible que Cox esté jugando con nosotros de la misma manera que hacen la mayoría de personas involucradas en algún proyecto con Marvel Studios. El estudio nos ha confirmado que, cuando de sorpresas se trata, sabe entrenar muy bien a sus actores y directores para garantizar que ningún secreto se sepa. Antes del estreno de ‘No Way Home’ todos los actores en el filme negaban la aparición de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Antes del estreno de Hawkeye, Vincent Donofrio no había musitado palabra pobre su regreso al MCU y ahora Sir. Patrick Stewart niega si quiera estar involucrado en la próxima cinta de Dr. Strange… a pesar de que claramente escuchamos su voz en el adelanto más reciente.

Lo que queremos decir es que Marvel es una especialista en guardar secretos. Si Cox nos puede decir que no será la última vez que lo veamos es porque el proyecto en el que está es algo que nos esperamos. Con suerte tendremos más que un cameo, pues no hay más que merezca el amor del MCU que versión del héroe.

Imágenes: Netflix