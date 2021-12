Querido Marvel: por favor no desperdicies al Kingpin

Estamos en el espíritu de navidad. Así que esta es una carta dirigida a la persona que cada año nos trae algo de alegría, que viaja alrededor del mundo compartiendo esperanza y risas a niños y adultos.

Por supuesto, hablamos de Kevin Feige (presidente de Marvel Studios) y esta es una carta para que, por favor, no desperdicie al Kingpin.

Una de las sorpresas más agradables de Hawkeye estuvo en el regreso de Vincent D’Onofrio como el Kingpin. El personaje es uno de los villanos más reconocidos del MCU y la versión de D’Onofrio es una parte importante de por qué la serie de ‘Daredevil’ resultó ser tan popular. En el episodio 6 finalmente vemos al Kingpin en acción, en un enfrentamiento que demuestra por qué razón este gigante no teme a los más grandes héroes del mundo.

Sin embargo, la escena final de Hawkeye nos quiere hacer creer que Maya, completando su venganza, le dispara al villano y lo mata. Por supuesto, es poco probable que esta en verdad haya sido la escena final del Kingpin de Marvel. No solo porque no mostró la muerte del villano, sino además porque hace poco comprobamos que Charlie Cox también ingresará al MCU retomando su rol como Daredevil y, en este punto, sería casi irrespetuoso que estos dos personajes no se encontraran en el MCU.

Sin embargo, lo que sí nos despierta esta escena es el miedo de que Marvel Studios piense que el Kingpin es otro de sus villanos desechables. Si algún problema ha tenido el estudio es que se esfuerza mucho en conservar a sus héroes, pero los malos los desecha como si fueran personajes de un solo uso.

Y lo cierto es que muchos de los villanos de la fase 1 en efecto eran flechas de un solo disparo. Sin embargo, algunos de los experimentos más recientes han dado como resultado villanos que parecen tener incluso más potencial que el elenco de héroes que el estudio ha armado en los últimos años.

Por ejemplo, tenemos al Killlmonger de Pantera Negra, que tiene tanto potencial que regresó en la versión animada de What If. No podemos olvidar a Ikaris que después de presentar al primer ‘héroe’ con una personalidad compleja y más allá del bien y el mal… fue de manera poco ceremonial asesinado en su primera película.

Y parece algo obvio el decir que el Kingpin del MCU se merece algo más que una sola película o una serie en Disney+. La primera razón es que ya sabemos que nos encanta la versión de D’Onofrio del personaje. El actor tiene todo el potencial para convertirse en otro favorito y ganar el trato de Loki. Pero la otra razón importante está en que el villano también es una némesis frecuente de otros héroes… por ejemplo, cierto trepa muros que acaba de tener su película. Sería bastante frustrante tener a un Peter Parker y a un Kingpin en el mismo universo… y que jamás se crucen en él.

De nuevo…. Lo único que te pedimos querido Marvel es que no desperdicies al Kingpin como lo has hecho con otros de tus villanos.

Imágenes: Marvel Studios