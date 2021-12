Evaluación: Hawkeye

Hawkeye siempre fue un personaje secundario del MCU. Al igual que Natasha, conocíamos al vengador principalmente por los eventos en las películas crossover, pero no habíamos tenido un momento para ahondar en él de la misma manera en la que lo hicimos con otros personajes como Steve Rogers o Tony Stark. La serie de Disney+ con el nombre del arquero más famoso del MCU llegó para corregir este problema.

La serie inicia con el vengador (retirado) visitando Nueva York con sus hijos. Pero, sin saberlo, elementos de su pasado como el asesino Ronin han comenzado a aparecer y amenazan con destruir la paz que consiguió después del Blip. Al mismo tiempo, Kate Bishop conoce a Barton, que al rescatarla también comienza una relación de ‘compañeros/alumna/maestro’ al mismo tiempo que el bajo mundo de la ciudad comienza a perseguirlos.

Hawkeye puede no ser la serie del MCU más llamativa. Pero lo que no tiene de impresionante, lo compensa al ser el show más consistente que hemos recibido hasta el momento en el MCU. Es una serie que se alimenta principalmente de una historia que se toma su tiempo, sin intentar desviarse del propósito que tiene. De manera curiosa, la estrella al fin del día no termina siendo el vengador, sino su nueva compañera, así como los actores que los acompañan. Pero, más importante, demuestra que la clave en una buena historia del MCU no está en uno o dos episodios explosivos, sino en ser consistente con toda la historia que presenta.

Un tiro perfecto

Uno de los mayores problemas que han tenido las series de Marvel en el MCU es el hecho de que no han sido realmente consistentes con la calidad de sus capítulos. Tienes historias como WandaVision que comienzan muy bien, pero pierden mucha potencia al final. O luego están series como Loki que no tienen el mejor desarrollo en el medio, pero en los capítulos finales entregan todos los motivos para poder verlas.

Hawkeye, como el héroe que es su protagonista, puede no ser tan emocionante. La historia toma rutas seguras y no crea más emoción de la que puede manejar en los 45 minutos de cada episodio. Pero lejos de ser una debilidad esta consistencia se convierte, poco a poco, en su punto más fuerte. El show de Disney+ no tiene capítulos flojos, no tiene malos momentos. Su final no es un show de fuegos artificiales, sino más bien uno de esos musicales de navidad que disfrutas de inicio a fin.

Es una serie que es un tiro al blanco. No falla y apunta bastante bien en los gustos de los fans del universo que solo querían una historia divertida de Marvel como regalo de navidad.

En Hawkeye todos son estrellas (menos Hawkeye)

Quizás una de las cosas más interesantes de Hawkeye es que en el nuevo show de Disney+ se caracteriza porque su estrella principal no es la mejor parte del show… sino la mayoría de nuevos personajes que lo acompañan.

Hailee Steinfeld, que interpreta a Kate Bishop, es quizás una de las mejores adiciones al MCU que pudimos pedir. A diferencia de Clint, su personaje trae algo de frescura al universo con su idea de una heroína ‘aprendiz’, así como el hecho de que sea uno de esos personajes que se siente orgánico dentro de esta enorme historia que ha montado el MCU.

Pero quizás lo mejor de Kate está en sus interacciones con Yelena (Florence Pugh) siendo uno de los mejores dúos que hemos visto en mucho tiempo en el MCU. De manera curiosa, Black Widow hace mucho más que la película por este personaje, al demostrarnos el carisma que, no lo duden, harán de este personaje uno de los favoritos del público en tan solo unos años y una de esas adiciones que garantizarán un buen momento.

El resto del elenco son adornos igual de brillantes en el árbol de navidad de Hawkeye. Desde el grupo de policías que practican larping, hasta Swordsman que termina teniendo una suerte de encanto ‘bobo’ (con sus intentos por ganar la aprobación de su hijastra). Tampoco podemos olvidar la aparición de su villano principal, que en verdad esperamos tenga un rol mucho mayor en el futuro del MCU.

Unas navidades a lo MCU

El tener una historia de Marvel en Navidad puede no parecer como el movimiento más lógico para la franquicia. Y, si somos honestos, el que la historia tenga lugar en estas fechas parece más un elemento para justificar la semana en la que termina que algo que afecte de manera activa la trama.

Lo que sí nos demuestra es la enorme escala que ha adquirido el MCU en estos años y lo que debemos esperar en los siguientes. No deberíamos descartar algún nuevo show con tono de horror o misterio que tenga lugar en Halloween. Quizás el próximo año tendremos Secret Wars contando el reloj para el final del mundo al mismo tiempo que hace la cuenta para el final del año. ¿Necesitamos una historia romántica para el mes del amor y la amistad?

Hawkeye es perfecto porque nos ha demostrado que, con cuatro shows en el mismo año, la propuesta del MCU para Disney+ es algo más que contenido extra. Su récord de 4/0 (contando todas las series como victorias para su universo) es un precedente que demuestra qué Marvel Studios no se está tomando a la ligera su tarea de contar y expandir las historias de sus héroes y villanos. Quizás este es el mejor regalo que Hawkeye nos pudo dar: la confianza de que el 2022 del MCU promete cosas tan interesantes como su pasado.

Conclusión: 4/5 – una serie con ojo de halcón

Hawkeye es una perfecta adición al MCU. No porque presente historias que (por ahora) sean indispensables para su universo de historias, sino porque es un show que es bastante entretenido de ver. Kate Bishop es una de esas adiciones de las que esperamos ver más a futuro, junto con una cantidad considerable de sorpresas que los fans más dedicados a su universo sabrán apreciar.

