¿Murió ESE personaje al final de ‘Hawkeye’?

Hawkeye terminó y, con eso, hemos completado la tanda de contenido del MCU en 2021. La serie terminó siento una gran sorpresa, pues, aunque no entró con el mismo ruido que shows como WandaVision o Loki, terminó siendo el más consistente de todos los de la lista. Una buena razón estuvo en el regreso del Kingpin de Vincent D’Onofrio, el actor que lo interpretó en Daredevil.

Sin embargo, para muchos fans una de las ‘peores’ partes del show estuvo en su resolución, que plantea la posibilidad de que el Kingpin haya sido asesinado por Maya/Echo, después de su encuentro con Kate Bishop.

La mayoría de fans están convencidos de que esta escena no significa la muerte del Kingpin en el MCU. Primero, porque sería decepcionante que el tiempo del personaje se limite a un episodio… en el que ni siquiera se enfrenta a algunos de sus enemigos más emblemáticos.

¿Murió Kingpin personaje al final de ‘Hawkeye’?

Por desgracia Vicent D’Onofrio no nos puede dar una respuesta. En una entrevista esta semana con ScreenRant, el actor reconoció que, por ahora, no sabe bien cuál es el destino de su personaje después de este último encuentro con Maya.

“Sí. Espero que no esté muerto. Sabes, siento lo mismo que todos los demás por él. Sabes, nunca murió en los cómics. Pero, esperaba que Daredevil no terminara. Entonces, es así. Creo que está muy claro. Creo que los fanáticos lo saben, y creo que Marvel lo sabe, Kevin lo sabe, que quiero seguir interpretando a este personaje porque siento que hay más para hacer, y les dije a ellos y a él, que hay muchas más facetas de este personaje para explorar. Sabe que así me siento yo. Y creo que lo haré o no lo haré. Así que ese es el negocio”.

Es posible que D’Onofrio nos esté ocultando cosas. Hace poco surgieron rumores sobre una posible serie de Daredevil dentro del MCU. Estos rumores solo han cobrado mayor fuerza con la aparición del Matt Murdock de Charlie Cox en Spider-Man: No Way Home. Sin embargo, Disney y Marvel Studios han mantenido un silencio sepulcral, quizás intentando mantener la tensión o interés por el destino final de este personaje.

Imágenes: Marvel Studios.