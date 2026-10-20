Bold lanza cuenta digital gratis en Colombia con bolsillos al 10% y CDT de hasta 12,5%

Abrir una cuenta digital sin pagar cuota de manejo, transferir dinero sin comisiones y acceder a productos de ahorro con rentabilidad son algunas de las opciones que Bold ofrece ahora a las personas naturales en Colombia. La fintech, conocida por sus soluciones de pago para pequeños negocios, amplía su oferta con una cuenta que busca competir con los bancos tradicionales y otras plataformas financieras digitales.

El producto no tiene cuota de manejo ni cobra por las transferencias ACH. También incluye una tarjeta débito sin costo de emisión inicial y la posibilidad de acceder al beneficio de exención del impuesto del 4×1.000 hasta por $3 millones, de acuerdo con las condiciones aplicables.

La cuenta incorpora dos alternativas para quienes quieren obtener rendimientos sobre su dinero. La primera son los bolsillos remunerados, que ofrecen una tasa del 10% efectivo anual (E.A.) y permiten disponer de los recursos cuando se necesiten. La segunda es un certificado de depósito a término (CDT) digital, que se puede abrir desde $50.000 y ofrece una rentabilidad de hasta el 12,5% E.A.

La tasa del CDT depende de las condiciones del producto y del plazo seleccionado. Según la información publicada por la compañía, los clientes pueden elegir cuándo recibir su dinero entre los 30 y los 540 días.

¿Cómo abrir la cuenta y qué ofrece Bold?

La nueva cuenta está dirigida a personas naturales y se gestiona de manera digital. Los interesados pueden iniciar el proceso desde la página oficial de Bold, donde encontrarán la opción para abrirla. La información disponible no detalla requisitos adicionales de edad, documentación o aprobación, por lo que conviene revisar las condiciones durante el registro.

Además de recibir y mover dinero, los usuarios pueden organizar sus ahorros en bolsillos y contratar un CDT sin tener que acudir a una oficina física. La compañía también ofrece pagos mediante códigos QR y operaciones para transferir recursos desde la aplicación.

La cuenta es ofrecida por Bold CF Compañía de Financiamiento, entidad que, según la información de la empresa, está vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los depósitos cuentan con cobertura de Fogafín, conforme a las condiciones y los límites establecidos para este seguro.

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El lanzamiento llega mientras la fintech amplía sus servicios más allá de los comercios que utilizan sus datáfonos y otras herramientas de pago. La empresa ya ofrecía bolsillos remunerados y CDT para personas, pero ahora presenta una cuenta digital que integra estas opciones con servicios transaccionales.

En paralelo, Bold puso en marcha Contigo Colombia, una vitrina digital que reúne a más de 400 comercios afectados por el sismo del 10 de agosto. La iniciativa permite que personas de distintas ciudades conozcan estos negocios y les compren productos, una alternativa para ayudar a recuperar sus ventas después de la emergencia.

La empresa analizó más de 10.000 comercios de su red y encontró que el 79% de los negocios cuyas ventas disminuyeron eran microempresas. Pereira, Armenia y Cali estuvieron entre las ciudades con mayor proporción de comercios afectados, según el análisis de la compañía.

Quienes quieran utilizar la cuenta pueden consultar sus características y comenzar el registro en el sitio oficial de Bold. Para contratar el CDT, deberán revisar la tasa y el plazo disponibles antes de confirmar la inversión.