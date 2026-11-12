Se cayó Microsoft 365: Outlook, Teams y Copilot con fallas

Se cayó Microsoft 365: la compañía confirmó este jueves una caída que afecta a varios de sus servicios en la nube. Los primeros reportes se concentraron en Outlook, donde los usuarios no lograban acceder a su correo, pero el problema alcanza más plataformas del paquete Microsoft 365, incluidas Teams y SharePoint.

Según la página de estado de la compañía, los servicios potencialmente afectados son Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint Online, Microsoft Copilot 365 y Microsoft Defender XDR. El aviso apunta a los planes empresariales de la suite, aunque usuarios individuales también reportaron fallas, de acuerdo con Engadget, cuyo equipo ni siquiera lograba cargar la página de estado de Microsoft en los primeros minutos del incidente.

La lista explica el tamaño del golpe para una oficina: Exchange Online es el motor de correo detrás del Outlook empresarial, Teams concentra las reuniones y el chat interno, y SharePoint guarda los documentos compartidos. Que los tres caigan a la vez deja a una empresa sin buzón, sin sala de juntas virtual y sin archivos compartidos en una sola tarde. En la lista está incluso Defender XDR, la herramienta con la que muchas compañías vigilan amenazas de seguridad.

La cuenta oficial de soporte de Microsoft en X reconoció el problema y publicó el parte técnico. La compañía afirma que la infraestructura afectada “está experimentando una carga elevada en varias regiones”, lo que estaría causando los errores de conexión, y que ya reinicia y repara las porciones dañadas para restaurar la capacidad.

Se cayó Microsoft 365: qué dice la compañía

El comunicado añade un detalle que llama la atención: Microsoft revisa “un aumento inesperado en un tipo específico de tráfico del servicio” para determinar si está contribuyendo a la saturación, y evalúa en paralelo redirigir el tráfico hacia infraestructura alternativa para acelerar la recuperación. La empresa no ha hablado de ataque ni de causa definitiva; por ahora su explicación oficial es la carga elevada.

Para quienes dependen del correo corporativo o de Teams para trabajar, no hay mucho que hacer del lado del usuario: no es un problema del equipo ni de la conexión local, y reinstalar aplicaciones o cambiar la contraseña no lo resuelve. Lo útil es seguir la página de estado oficial de Microsoft 365 y esperar la restauración, que la compañía dice estar acelerando desviando tráfico.

La historia sigue en desarrollo y Microsoft no ha dado una hora estimada de solución. Actualizaremos cuando la compañía confirme el restablecimiento del servicio.

Fuentes: Engadget, Microsoft (página de estado y cuenta de soporte)