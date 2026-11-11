¿Qué sabe tu Smart TV de ti? Una investigación revela qué datos recopilan las marcas

Un televisor conectado a internet puede conocer qué aplicaciones utilizas, qué contenidos reproduces, cuánto tiempo permaneces frente a la pantalla y hasta algunos detalles de la red doméstica a la que está conectado. Esta información forma parte de los datos que pueden recopilar los televisores inteligentes, incluso cuando sus usuarios no tienen presente que el dispositivo también funciona como un punto de recolección de información.

Una investigación publicada el 11 de noviembre de 2026 por Juan Higgins, periodista especializado en televisores y audio de The Verge, puso esta discusión a prueba con un ejercicio poco habitual: enviar 17 preguntas a fabricantes de televisores y compañías de dispositivos de streaming para conocer qué información recopilan y cómo la protegen.

Amazon, Apple, Google, LG, Roku, Samsung y TCL estuvieron entre las compañías que proporcionaron respuestas. Otras, como Hisense, Panasonic y Sony, no respondieron directamente a las preguntas planteadas.

Los resultados muestran que la recopilación de datos no se limita al reconocimiento de voz. También incluye información sobre los contenidos reproducidos, las aplicaciones utilizadas, las interacciones con los menús y algunos identificadores relacionados con la conexión a internet.

Uno de los mecanismos que merece atención es el reconocimiento automático de contenido (ACR). Esta tecnología permite identificar qué está viendo una persona mediante huellas digitales de audio generadas por el televisor. Con esos datos, las compañías pueden construir información sobre los hábitos de visualización, ofrecer recomendaciones y personalizar publicidad.

LG, por ejemplo, explicó que esta función utiliza información de audio para reconocer contenidos, pero no necesita almacenar capturas de pantalla o grabaciones de video. También señaló que ACR es opcional y permanece desactivado por defecto.

Desactivar una opción no siempre significa dejar de compartir datos

Las respuestas de los fabricantes también dejan ver una diferencia importante entre rechazar la recopilación de información publicitaria y detener completamente la transmisión de datos.

Google reconoció que algunos datos técnicos, como el modelo del dispositivo, la versión del sistema operativo y el estado de las actualizaciones de seguridad, siguen siendo necesarios para mantener sus servicios conectados. Amazon, por su parte, explicó que ciertas funciones de Fire TV requieren transmitir información para operar.

El caso de Roku también muestra esta distinción. Aunque permite modificar opciones relacionadas con la personalización de anuncios y la experiencia de televisión inteligente, la compañía indicó que algunos datos continúan recopilándose para otros propósitos.

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La investigación también recoge un antecedente que merece atención: un estudio de la Universidad Northeastern encontró que Vizio continuó enviando información después de que los usuarios desactivaran determinadas opciones de recopilación. La empresa sostuvo que se trataba de datos operativos y no de información obtenida mediante ACR.

Para quienes buscan reducir la información que comparten, existen varias medidas. Revisar los permisos durante la configuración inicial, desactivar el reconocimiento automático de contenido, limitar las funciones de voz y consultar las opciones de privacidad son algunos puntos de partida. También es posible solicitar la eliminación de determinados datos a través de los canales habilitados por cada fabricante.

Desconectar el televisor de internet impide que transmita información a servidores externos, aunque también elimina el acceso a plataformas de streaming y otras funciones inteligentes.

El ejercicio de Higgins deja una pregunta que va más allá de los televisores: ¿cuánto control tiene realmente una persona sobre los datos que genera mientras utiliza productos que compró para su hogar?