Motorola Signature 27 vs. iPhone 18 Pro Max y Xiaomi 18 Pro Max

El Motorola Signature 27 se presentó este jueves 5 de noviembre en Río de Janeiro y entra a competir con el iPhone 18 Pro Max y el Xiaomi 18 Pro Max. El nuevo celular apuesta por una cámara periscópica de 200 MP, batería de 7.000 mAh y pantalla de alto brillo. Sus rivales responden con mayor alcance fotográfico, autonomía y diferencias importantes de precio.
El equipo incorpora un sensor principal Sony LYTIA L910 de 50 MP con estabilización óptica, teleobjetivo periscópico de 200 MP con zoom óptico de 3x y ultra gran angular de 50 MP. También permite grabar video en 8K y recibió un reconocimiento preliminar Gold Label de DXOMARK.
Su pantalla Extreme AMOLED Duo Tandem de 6,78 pulgadas alcanza un brillo pico de 12.000 nits. Integra el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, refrigeración con partículas de diamante, carga de 90 W y una promesa de siete años de actualizaciones.
El iPhone 18 Pro Max ofrece zoom de 8x y menor precio
Apple equipa el iPhone 18 Pro Max con tres cámaras de 48 MP y apertura variable en el sensor principal, que permite controlar la entrada de luz. Su teleobjetivo ofrece zoom óptico de 4x y alcanza 8x de calidad óptica mediante el recorte del sensor, mientras Motorola dispone de un acercamiento óptico de 3x.
El dispositivo utiliza el chip A20 Pro de 2 nanómetros y funciona con iOS 27. Apple promete hasta 45 horas de reproducción de video en la versión estadounidense con eSIM. Su pantalla OLED de 6,9 pulgadas alcanza 3.000 nits en exteriores, mientras que Motorola declara 12.000 nits pico bajo condiciones diferentes de medición.
En Estados Unidos, el iPhone parte de 1.299 dólares y el Signature 27 de 1.599 dólares. La diferencia de 300 dólares favorece a Apple, aunque Motorola ofrece una batería de mayor capacidad y carga rápida de 90 W.
El Xiaomi 18 Pro Max supera los 8.000 mAh
Xiaomi presenta el enfrentamiento más cercano en hardware. Comparte el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 con Motorola, pero incorpora dos cámaras de 200 MP, una principal con óptica Leica y otra periscópica con zoom óptico de 3,2x. La diferencia de acercamiento es pequeña, aunque Xiaomi utiliza sensores de mayor resolución.
Su batería de 8.500 mAh supera en 1.500 mAh a la del Signature 27 y admite carga de 100 W. También incorpora una pantalla trasera auxiliar de 2,9 pulgadas, mientras que su panel AMOLED principal ofrece un brillo pico de 4.000 nits.
El Xiaomi 18 Pro Max cuesta 6.999 yuanes (unos 1.040 dólares) en China. La compañía prevé una presentación internacional de la serie durante noviembre, aunque todavía no ha detallado precios ni disponibilidad por mercado.
En esta comparativa, Xiaomi destaca por batería y carga, Apple por su alcance fotográfico declarado y menor precio estadounidense, y Motorola por combinar un teleobjetivo de 200 MP con una pantalla de alto brillo y siete años de actualizaciones.
El Signature 27 comenzará sus reservas en Estados Unidos el 19 de noviembre y sus ventas generales el 26. En España costará 1.899 euros, con una promoción de lanzamiento que incluye un reloj moto watch ultra y auriculares.
Imagen: Motorola, Apple y Xiaomi / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).