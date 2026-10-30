Samsung W27 llega con diseño de lujo, 16 GB de RAM y precio elevado

Samsung presentó en China una nueva versión de su celular plegable más avanzado, dirigida a quienes buscan acabados exclusivos y mayor capacidad de almacenamiento. El dispositivo conserva las principales funciones de su familia de plegables, pero incorpora materiales especiales y accesorios incluidos en la caja. Su precio también lo sitúa entre los modelos más costosos de esta categoría.

El Samsung W27 se presentó oficialmente el 29 de octubre de 2026, después de que la compañía adelantara su llegada al mercado chino. La nueva edición toma como base el Galaxy Z Fold8 Ultra y confirma varias características que hasta entonces se conocían mediante filtraciones, además de revelar sus opciones de memoria y precios.

Su apariencia incorpora un marco de aluminio dorado con textura grabada y detalles del mismo tono alrededor de las cámaras. La cubierta trasera está disponible en rojo oscuro y azul oscuro, dos colores inspirados en la estética tradicional china. Estrena la protección Gorilla Glass Ceramic 3 y mantiene la certificación IP48, que contempla resistencia al agua y a partículas sólidas superiores a un milímetro bajo condiciones específicas.

El celular pesa 215 gramos y tiene un grosor de 8,9 milímetros cuando está cerrado. Su pantalla exterior OLED de 6,5 pulgadas permite utilizar aplicaciones sin desplegarlo. Al abrirlo, ofrece un panel de 8 pulgadas con frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz y brillo máximo anunciado de 3.000 nits.

Multitarea con tres aplicaciones abiertas a la vez

El procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy funciona acompañado de 16 GB de RAM, con opciones de almacenamiento de 512 GB y 1 TB. A diferencia del modelo convencional, que también ofrece alternativas con 12 GB, esta edición se comercializa únicamente con la capacidad de memoria superior.

Con One UI 9 es posible mantener hasta tres aplicaciones abiertas simultáneamente en la pantalla interior. Por ejemplo, se puede consultar un documento mientras se responde un mensaje y se revisa el calendario. Galaxy AI también incorpora traducción simultánea, búsqueda de contenido en pantalla y herramientas de edición fotográfica.

El sistema de cámaras incluye un sensor principal de 200 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico de tres aumentos. También dispone de una cámara de 10 MP en cada pantalla y una batería de 5.000 mAh.

Otra función es la comunicación satelital Tiantong, que permite realizar llamadas y enviar mensajes cuando no existe cobertura móvil terrestre. Para utilizarla es necesario activar el servicio con un operador compatible, por lo que su funcionamiento fuera de China no está garantizado.

El precio oficial supera al del iPhone Duo en China

El Samsung W27 cuesta 18.999 yuanes, aproximadamente 2.852 dólares, con 512 GB de almacenamiento. El modelo de 1 TB cuesta 21.999 yuanes, unos 3.303 dólares. Estas equivalencias corresponden a los valores aproximados publicados durante su lanzamiento y no representan precios oficiales en otros mercados.

En China, ambas opciones superan el precio del iPhone Duo de 256 GB y 512 GB, comercializados por 15.999 y 17.999 yuanes, respectivamente, equivalentes a unos 2.400 y 2.700 dólares. La comparación tiene una limitación importante, ya que las capacidades de almacenamiento no son equivalentes en todos los casos.

La información oficial de Samsung confirma que la caja incluye una funda protectora magnética de Kevlar, un cargador de 45 W y un cable USB-C. Son accesorios que forman parte de la edición especial y que deben considerarse al comparar su contenido con el de otros plegables.

Por ahora, el dispositivo está destinado exclusivamente al mercado chino. Quienes consideren importarlo deberán comprobar la compatibilidad de las redes móviles, las condiciones de garantía y el funcionamiento de los servicios asociados a ese país.

Imagen: Samsung