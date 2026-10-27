POCO X8s: batería de 6.330 mAh, carga de 100 W y cámaras de 50 MP

Encontrar un celular con una pantalla relativamente pequeña y una batería de gran capacidad no es habitual. El POCO X8s combina estas dos características en un dispositivo de 6,35 pulgadas que también incorpora un procesador Snapdragon 7 Gen 4, carga rápida de 100 W y tres cámaras traseras, dos de ellas con sensores de 50 megapíxeles.

El equipo tiene un peso de 187 gramos y un grosor de 8,06 milímetros. Sus dimensiones buscan facilitar el uso cotidiano sin renunciar a componentes que suelen encontrarse en celulares de mayor tamaño. Está disponible en negro, azul y blanco, con versiones de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, o de 12 GB de RAM y 512 GB.

Uno de sus componentes más llamativos es la batería de 6.330 mAh, fabricada con tecnología de silicio-carbono. Esta capacidad busca ofrecer una autonomía prolongada sin aumentar demasiado el volumen del dispositivo. Según las especificaciones del fabricante, puede superar las 24 horas de reproducción de video.

La carga HyperCharge de 100 W permite recuperar energía en menos tiempo que los sistemas de menor potencia, aunque la velocidad efectiva depende de las condiciones de uso y del adaptador compatible. El teléfono también admite carga inversa por cable de hasta 22,5 W, una función que permite suministrar energía a otros dispositivos compatibles.

Una pantalla de 120 Hz y tres cámaras traseras

El POCO X8s incorpora un panel AMOLED CrystalRes de 6,35 pulgadas, con resolución de 2656 × 1220 píxeles y una frecuencia de actualización adaptativa de entre 1 y 120 Hz. Esta última característica permite ajustar la fluidez de la imagen según el contenido que se muestra en pantalla.

El brillo máximo anunciado alcanza los 3.500 nits en determinadas condiciones. También incluye compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision, profundidad de color de 12 bits y certificaciones de TÜV Rheinland relacionadas con la reducción de luz azul, el parpadeo y el ritmo circadiano.

En fotografía, el sensor principal Light Fusion 800 de 50 MP cuenta con estabilización óptica de imagen, una característica útil para reducir el efecto de los movimientos involuntarios al tomar fotografías. Lo acompaña un teleobjetivo de 50 MP con distancia focal equivalente a 57 mm y zoom óptico de 2,5 aumentos, además de una cámara ultra gran angular de 8 MP.

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Esta combinación permite alternar entre fotografías convencionales, retratos y tomas de escenas amplias. La cámara trasera también graba video en resolución 4K a 30 fotogramas por segundo, mientras que la frontal ofrece 20 MP y grabación en Full HD a 60 fps.

El rendimiento depende del procesador Snapdragon 7 Gen 4, fabricado con un proceso de 4 nanómetros, y del sistema de refrigeración POCO 3D IceLoop, diseñado para disipar el calor durante tareas exigentes. El equipo ejecuta Xiaomi HyperOS 3, aunque la disponibilidad de algunas funciones puede variar según la región y la versión del software.

Entre sus características adicionales figuran la certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo bajo condiciones específicas de laboratorio, un lector ultrasónico de huellas integrado en la pantalla, conectividad 5G, NFC, Wi-Fi 6E y altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos.

Por ahora, las especificaciones disponibles permiten conocer las características técnicas del POCO X8s, pero no establecen su precio ni las condiciones de disponibilidad en Colombia.